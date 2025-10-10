  1. Inicio
  2. · Honduras

Pobladores de Nueva Arcadia, protestan en Casa Presidencial por abusos de Isis Cuellar

Un grupo de pobladores llegó a la capital para exigir una reunión con Manuel Zelaya, por los abusos que ella está cometiendo con la base del partido en Copán

  • 10 de octubre de 2025 a las 18:19
Pobladores de Nueva Arcadia, protestan en Casa Presidencial por abusos de Isis Cuellar

Los simpatizantes de libre llegaron hasta Casa de Gobierno para hacer la protesta contra la diputada Isis Cuellar.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de pobladores del municipio de Nueva Arcadia, en el departamento de Copán, exigió el jueves en las afueras de Casa Presidencial ser escuchados por el coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, ante lo que califican como abusos y exclusión por parte de la diputada Isis Cuéllar.

Los manifestantes, simpatizantes del partido oficialista, afirmaron que “ya no soportan” el comportamiento de la legisladora y que han sido objeto de atropellos y marginación dentro de las estructuras locales.

“Decidimos venir hasta la capital porque no somos escuchados en el municipio. La diputada Cuellar ha venido atropellando a los dirigentes locales, desviando ayudas y controlando las decisiones del partido en la zona”, denunció una de las manifestantes.

Un grupo de activistas del partido Libre protesta frente a Casa Presidencial por los abusos de poder en Nueva Arcadia, de la investigada diputada Isis Cuellar.

Un grupo de activistas del partido Libre protesta frente a Casa Presidencial por los abusos de poder en Nueva Arcadia, de la investigada diputada Isis Cuellar.

(Foto: Cortesía redes)

Según explicaron, Cuéllar mantiene bloqueado el proceso de inscripción del vicealcalde de la planilla local, pese a las gestiones realizadas ante las autoridades partidarias.

Johel Zelaya confirma que no hay requerimiento fiscal contra Isis Cuellar por caso Sedesol

“Ya vinimos con el señor Jean Carlos y el abogado Exon del partido, pero no nos quieren inscribir al vicealcalde. Ella tiene a toda la gente a su servicio”, aseguró una de las denunciantes.

Los pobladores también denunciaron que la diputada intenta asumir el control de las credenciales electorales, que —recordaron— deben ser entregadas al candidato a alcalde para su distribución entre su equipo de confianza.

“Nos está quitando las credenciales y amenaza con distribuirlas ella misma. En el municipio ya nadie quiere hablar por miedo”, expresó otra manifestante.

El grupo de protestantes aseguró que cuenta con documentación y respaldo de sus denuncias, y que su principal petición es una reunión directa con "Mel" Zelaya, a fin de que intervenga en la situación interna del municipio.

“Ya no podemos seguir callando ni agachando la cabeza. Necesitamos que el presidente Zelaya nos escuche”, manifestó la pobladora.

Según los manifestantes, las supuestas irregularidades también alcanzan el manejo de programas sociales y ayudas provenientes del Gobierno central.

“La presidenta es una mujer noble que ha apoyado a todo Honduras, pero nosotros somos olvidados porque la diputada desvía las ayudas donde a ella le plazca”, denunciaron.

La diputada Isis Cuéllar ha estado en el centro de la polémica en los últimos meses, tras salir a la luz pública su malversación de fondos de Sedesol en obras sociales en Copán y presuntas irregularidades en su desempeño dentro del Partido Libre.

La situación ha generado tensiones entre las bases y las estructuras departamentales del partido oficialista y aunque el informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) acredita responsabilidad a Cuellar, el fiscal general Joel Zelaya, afín a Libre, aseguró que no hay requirimiento fiscal porque el informe no es vinculante a Sedesol.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias