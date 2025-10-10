Pobladores de Nueva Arcadia, protestan en Casa Presidencial por abusos de Isis Cuellar

“Decidimos venir hasta la capital porque no somos escuchados en el municipio. La diputada Cuellar ha venido atropellando a los dirigentes locales, desviando ayudas y controlando las decisiones del partido en la zona”, denunció una de las manifestantes.

Los manifestantes, simpatizantes del partido oficialista , afirmaron que “ya no soportan” el comportamiento de la legisladora y que han sido objeto de atropellos y marginación dentro de las estructuras locales.

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de pobladores del municipio de Nueva Arcadia , en el departamento de Copán, exigió el jueves en las afueras de Casa Presidencial ser escuchados por el coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, ante lo que califican como abusos y exclusión por parte de la diputada Isis Cuéllar .

Según explicaron, Cuéllar mantiene bloqueado el proceso de inscripción del vicealcalde de la planilla local, pese a las gestiones realizadas ante las autoridades partidarias.

“Ya vinimos con el señor Jean Carlos y el abogado Exon del partido, pero no nos quieren inscribir al vicealcalde. Ella tiene a toda la gente a su servicio”, aseguró una de las denunciantes.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los pobladores también denunciaron que la diputada intenta asumir el control de las credenciales electorales, que —recordaron— deben ser entregadas al candidato a alcalde para su distribución entre su equipo de confianza.

“Nos está quitando las credenciales y amenaza con distribuirlas ella misma. En el municipio ya nadie quiere hablar por miedo”, expresó otra manifestante.

El grupo de protestantes aseguró que cuenta con documentación y respaldo de sus denuncias, y que su principal petición es una reunión directa con "Mel" Zelaya, a fin de que intervenga en la situación interna del municipio.

“Ya no podemos seguir callando ni agachando la cabeza. Necesitamos que el presidente Zelaya nos escuche”, manifestó la pobladora.

Según los manifestantes, las supuestas irregularidades también alcanzan el manejo de programas sociales y ayudas provenientes del Gobierno central.

“La presidenta es una mujer noble que ha apoyado a todo Honduras, pero nosotros somos olvidados porque la diputada desvía las ayudas donde a ella le plazca”, denunciaron.

La diputada Isis Cuéllar ha estado en el centro de la polémica en los últimos meses, tras salir a la luz pública su malversación de fondos de Sedesol en obras sociales en Copán y presuntas irregularidades en su desempeño dentro del Partido Libre.

La situación ha generado tensiones entre las bases y las estructuras departamentales del partido oficialista y aunque el informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) acredita responsabilidad a Cuellar, el fiscal general Joel Zelaya, afín a Libre, aseguró que no hay requirimiento fiscal porque el informe no es vinculante a Sedesol.