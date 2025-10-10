Vaguada de superficie dejará lluvias de moderadas a fuertes en Honduras este sábado

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada de superficie dejará este sábado 11 de octubre lluvias de moderadas a fuertes en la mayor parte del territorio hondureño, informó Jeffrey Flores, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

“Debido a una vaguada de superficie, esto nos estará dejando precipitaciones de moderadas a fuertes en la mayor parte del territorio nacional”, expresó Flores.

El especialista detalló que las lluvias más intensas se concentrarán en la zona sur occidente, el centro y parte del oriente del país.

En cuanto a las condiciones marítimas, Flores indicó que el oleaje se mantendrá “de dos a cuatro pies para ambas costas”.

El pronóstico por regiones señala que el Distrito Central registrará una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 19 °C.