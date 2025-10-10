  1. Inicio
Vaguada de superficie dejará lluvias de moderadas a fuertes en Honduras este sábado

Cenaos advierte que las lluvias más intensas se concentrarán en el sur occidente, centro y oriente del país por efecto de una vaguada de superficie

  • 10 de octubre de 2025 a las 18:00
Lluvias de moderadas a leves se registrarán este sábado en el territorio nacional.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada de superficie dejará este sábado 11 de octubre lluvias de moderadas a fuertes en la mayor parte del territorio hondureño, informó Jeffrey Flores, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

“Debido a una vaguada de superficie, esto nos estará dejando precipitaciones de moderadas a fuertes en la mayor parte del territorio nacional”, expresó Flores.

El especialista detalló que las lluvias más intensas se concentrarán en la zona sur occidente, el centro y parte del oriente del país.

En cuanto a las condiciones marítimas, Flores indicó que el oleaje se mantendrá “de dos a cuatro pies para ambas costas”.

El pronóstico por regiones señala que el Distrito Central registrará una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 19 °C.

Para la región central, se prevé una máxima de 31 °C y una mínima de 19 °C. En la región insular, la temperatura alcanzará una máxima de 27 °C y una mínima de 24 °C.

En la región norte, se espera una máxima de 31 °C y una mínima de 24 °C, mientras que en la oriental la máxima será de 32 °C y la mínima de 19 °C.

La región sur registrará las temperaturas más elevadas con una máxima de 33 °C y una mínima de 24 °C.

Finalmente, en la región occidental se pronostica una máxima de 29 °C y una mínima de 14 °C.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

