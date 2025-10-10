  1. Inicio
Denuncian a policías que atropellaron y mataron a un perro en San Buenaventura

La población de San Buenaventura denunció que están cansados de los policías que cometen constantes abusos contra la población, incluyendo maltrato animal

San Buenaventura, Honduras.-Indignación generalizada entre la población de San Buenaventura ha provocado el atropellamiento intencional a un perro por parte de varios miembros de la Policía Nacional que se conducían a bordo de una patrulla.

Imágenes que fueron captadas por cámaras de seguridad de un comercio de la zona, muestran el momento que los agentes -que se conducían en la patrulla PN-1106- pasan por encima del perro, que estaba acostado en la calle.

El video muestra que el vehículo tenía espacio suficiente para transitar por la calle, o incluso haberle pitado para que el can se moviera, lo que ha generado aún más indignación y molestias por el maltrato animal.

La patrulla siguió su camino, sin detenerse, ni atender al perro que con su último aliento corrió despavorido tras haber sido aplastado por el pesado vehículo.

El animal se refugió en una acera, mientras una persona que estaba en el sector se acercó a verlo, pero falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de sus heridas provocadas por el atropellamiento.

Según los vecinos de San Buenaventura, los agentes que conducen la patrulla PN-1106 perjudican y molestan a la población de manera reincidente, especialmente a las personas con problemas de alcoholismo que se llevan en las calles.

