Denuncian a policías que atropellaron y mataron a un perro en San Buenaventura

San Buenaventura, Honduras.-Indignación generalizada entre la población de San Buenaventura ha provocado el atropellamiento intencional a un perro por parte de varios miembros de la Policía Nacional que se conducían a bordo de una patrulla.

Imágenes que fueron captadas por cámaras de seguridad de un comercio de la zona, muestran el momento que los agentes -que se conducían en la patrulla PN-1106- pasan por encima del perro, que estaba acostado en la calle.

El video muestra que el vehículo tenía espacio suficiente para transitar por la calle, o incluso haberle pitado para que el can se moviera, lo que ha generado aún más indignación y molestias por el maltrato animal.