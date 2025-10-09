Pagó fianza de L 100 mil: Manuel Flores, asesino de Michell Palma, se defenderá en libertad

“El Ministerio Público cumplió con su labor, la Policía también. Nos sorprende profundamente que un tribunal haya dejado en libertad al principal sospechoso de un crimen tan atroz, por el simple pago de una fianza. Esto no solo representa un revés para la justicia, sino también una falta de respeto a la memoria de la víctima y al clamor de su familia”, manifestó Sánchez.