Pagó fianza de L 100 mil: Manuel Flores, asesino de Michell Palma, se defenderá en libertad

Un agricultor de 36 años es acusado de quitarle la vida a Anny Michell Palma Varela, de 20 años, en el municipio de Patuca, departamento de Olancho. Se defenderá en libertad, luego de que un juez dictara medidas cautelares a su favor y le permitiera pagar una fianza de 100 mil lempiras.
El juez de letras de la Sección Judicial de Juticalpa otorgó las medidas, pese a que la Policía había señalado que existían indicios que lo vinculaban directamente con el crimen.
El acusado, identificado como Manuel Erasmo Flores, fue capturado el martes 7 de octubre en la aldea Alianza, tras ser señalado como el principal sospechoso de la muerte de la joven.
Michell Palma se encontraba en el lugar tras salir a comprar bebidas cuando fue interceptada por Flores, quien presuntamente la acosó y, al no ser correspondido, le disparó en repetidas ocasiones.
La víctima fue encontrada con al menos 12 impactos de bala y vestía una pijama blanca al momento del hallazgo. Las autoridades decomisaron un revólver y un teléfono celular durante la captura, ambos sometidos a peritajes forenses para confirmar su relación con el crimen.
El subcomisionado Jairo Ramos García confirmó que el arresto se realizó sin incidentes y que el detenido no opuso resistencia.
El sospechoso es originario de Danlí y residente en el barrio El Centro del municipio de Patuca.
El hecho de que el sospechoso quede en libertad generó una fuerte reacción del secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien expresó su sorpresa e indignación ante la decisión judicial.
“El Ministerio Público cumplió con su labor, la Policía también. Nos sorprende profundamente que un tribunal haya dejado en libertad al principal sospechoso de un crimen tan atroz, por el simple pago de una fianza. Esto no solo representa un revés para la justicia, sino también una falta de respeto a la memoria de la víctima y al clamor de su familia”, manifestó Sánchez.
El Ministerio Público anunció que se realizará la exhumación del cuerpo de Michell Palma con el objetivo de ampliar las pruebas científicas del caso.
El examen forense buscará determinar si la víctima fue agredida sexualmente antes de ser asesinada, además de establecer la distancia de los disparos y confirmar si el arma decomisada coincide con la utilizada en el ataque.
Mientras avanza la investigación, Manuel Flores enfrentará el proceso judicial en libertad bajo las medidas dictadas por el juez, pese a los señalamientos en su contra. Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha de la próxima audiencia,