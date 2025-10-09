Dos multas le aplicó Tránsito a busero que hacía video en TikTok mientras manejaba

San Pedro Sula, Cortés.- Un conductor de la ruta Cofradía–San Pedro Sula se volvió viral en redes sociales luego de recibir una multa y el decomiso de su unidad de transporte por transmitir en vivo a través de TikTok mientras manejaba con pasajeros a bordo. El video, grabado días antes y difundido recientemente, mostraba al motorista conversando y leyendo comentarios en plena conducción, lo que generó críticas y denuncias ciudadanas.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) confirmó que el conductor fue sancionado por infringir las normativas de seguridad vial.



Dos multas y un decomiso

Según la Policía Nacional, al conductor -identificado como Josué Cortés, conocido en redes como “El Guapo” o “Nieves”- se le aplicaron dos sanciones: la 98-01, por conducir de forma temeraria, y la 98-24, por manipular dispositivos electrónicos mientras se conduce. Además, su unidad fue decomisada como parte del procedimiento administrativo. “Yo sé que los de tránsito hicieron su trabajo ante la denuncia, pero no entiendo que la gente opine tantas cosas. Lo peor es que el video lo grabé hace cinco días mientras iba capeándome los baches”, declaró Cortés en una transmisión posterior, también a través de TikTok. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El video que lo hizo viral

Durante la grabación que provocó la sanción, varios usuarios comentaron en tono de broma el término “guapo”, lo que luego se convirtió en un apodo viral en redes sociales. La publicación desató una ola de memes y comentarios bajo frases como “el verdadero se te borró la sonrisa”, en alusión a la sanción impuesta.

Lo que dice Tránsito

Autoridades de la DNVT recordaron que transmitir en vivo o utilizar el teléfono celular mientras se conduce representa una falta grave, ya que pone en riesgo la vida de los pasajeros y del propio conductor.

“Estamos reforzando los operativos para prevenir accidentes provocados por la distracción al volante. El uso del celular mientras se maneja es una conducta sancionable según la Ley de Tránsito”, indicó un portavoz policial.



Espera volver a trabajar