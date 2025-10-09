  1. Inicio
  2. · Sucesos

Dos multas le aplicó Tránsito a busero que hacía video en TikTok mientras manejaba

El motoristas contó que debe pagar dos multas para recuperar su unidad de transporte y volver a trabajar, además, reveló que el video lo hizo cinco días antes

  • 09 de octubre de 2025 a las 08:16
Dos multas le aplicó Tránsito a busero que hacía video en TikTok mientras manejaba

Josué Cortés, conocido en redes como “El Guapo” o “Nieves”, muestra la multa que le aplicó Tránsito.

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Cortés.- Un conductor de la ruta Cofradía–San Pedro Sula se volvió viral en redes sociales luego de recibir una multa y el decomiso de su unidad de transporte por transmitir en vivo a través de TikTok mientras manejaba con pasajeros a bordo.

El video, grabado días antes y difundido recientemente, mostraba al motorista conversando y leyendo comentarios en plena conducción, lo que generó críticas y denuncias ciudadanas.

En el 2026 será el juicio contra Katherine, mujer acusada de violar a sus dos hijastros

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) confirmó que el conductor fue sancionado por infringir las normativas de seguridad vial.

Dos multas y un decomiso

Según la Policía Nacional, al conductor -identificado como Josué Cortés, conocido en redes como “El Guapo” o “Nieves”- se le aplicaron dos sanciones: la 98-01, por conducir de forma temeraria, y la 98-24, por manipular dispositivos electrónicos mientras se conduce. Además, su unidad fue decomisada como parte del procedimiento administrativo.

“Yo sé que los de tránsito hicieron su trabajo ante la denuncia, pero no entiendo que la gente opine tantas cosas. Lo peor es que el video lo grabé hace cinco días mientras iba capeándome los baches”, declaró Cortés en una transmisión posterior, también a través de TikTok.

El video que lo hizo viral

Durante la grabación que provocó la sanción, varios usuarios comentaron en tono de broma el término “guapo”, lo que luego se convirtió en un apodo viral en redes sociales.

La publicación desató una ola de memes y comentarios bajo frases como “el verdadero se te borró la sonrisa”, en alusión a la sanción impuesta.

Lo que dice Tránsito

Autoridades de la DNVT recordaron que transmitir en vivo o utilizar el teléfono celular mientras se conduce representa una falta grave, ya que pone en riesgo la vida de los pasajeros y del propio conductor.

El rostro de Manuel Flores, asesino de Michell Palma en Patuca; la acosó y la mató tras no ser correspondido

“Estamos reforzando los operativos para prevenir accidentes provocados por la distracción al volante. El uso del celular mientras se maneja es una conducta sancionable según la Ley de Tránsito”, indicó un portavoz policial.

Espera volver a trabajar

Desde su vivienda, Josué Cortés aseguró que trabaja desde joven en el transporte público y que espera resolver pronto su situación para poder volver a conducir.

“Desde que era menor he trabajado en los buses de Etica y nunca había tenido problemas con Tránsito. Espero que todo se solucione pronto”, expresó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias