En el 2026 será el juicio contra Katherine, mujer acusada de violar a sus dos hijastros

La causa que se le sigue a la mujer, quien guarda prisión, salió a la luz el 26 de mayo pasado, cuando la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) ejecutó una orden de captura en un centro comercial de esta ciudad tras una denuncia interpuesta por los padres de los menores.

San Pedro Sula, Honduras.- Para el 2 y 3 de marzo de 2026 quedó establecido el desarrollo del juicio oral y público contra Katherine Yulibeth Romero Soto , de 28 años de edad, acusada de abusar sexualmente de sus dos hijastros.

Las investigaciones de la Fiscalía señalan que los abusos que habría sufrido el niño, ahora de 14 años, “ocurrieron a lo largo de seis años, durante las visitas de fin de semana a su padre y los periodos en que él y su hermana de 10 años quedaban bajo el cuidado de la acusada”.

Para reforzar la acusación, el Ministerio Público asegura tener pruebas contundentes que comprobarían que Romero Soto, acusada de los delitos de violación continuada calificada y otras agresiones sexuales calificadas continuadas, cementaría los hechos.

Entre estas resaltan vaciados telefónicos en el móvil del menor, que revelan mensajes implícitos que comprometerían a la procesada.

Además de los testimonios de los hermanos, en donde habrían afirmado los abusos, tomados como pruebas anticipadas en la cámara Gesell, un espacio especializado para recibir las declaraciones de víctimas menores o testigos vulnerables, informaron fiscales que llevan el caso.