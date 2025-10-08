Cuerpo de Michell Palma será exhumado para ampliar pruebas científicas del caso

Juticalpa, Olancho.- En las próximas horas, el Ministerio Público (MP) procederá a la exhumación del cuerpo de Anny Michell Palma Varela, una joven de 20 años asesinada en una cantina del municipio de Patuca, Olancho. La medida fue anunciada pocas horas después de la captura de Manuel Erasmo Flores, principal sospechoso del crimen, quien fue detenido en el barrio El Centro de Patuca. Según las autoridades, el hombre, de 36 años, es originario de Danlí, El Paraíso, y fue aprehendido con pruebas técnicas que lo vinculan directamente con el homicidio.

Durante la detención, los agentes decomisaron un teléfono celular y un revólver que, según las investigaciones preliminares, habría sido utilizado para quitarle la vida a Michell Palma. Ambos objetos fueron remitidos a laboratorios forenses para análisis balísticos y periciales. La exhumación del cadáver tiene como propósito ampliar las pruebas científicas en torno al caso, donde se busca determinar si la víctima fue agredida sexualmente antes de ser asesinada, establecer la distancia desde la cual se realizaron los disparos y confirmar si el arma decomisada coincide con la usada en el crimen.

Sobre el crimen