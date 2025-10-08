  1. Inicio
El rostro de Manuel Flores, asesino de Michell Palma en Patuca; la acosó y la mató tras no ser correspondido

Sin imaginar que ese día perdería la vida, Michell Palma salió a comprar en horas de la noche, momento en que Manuel Flores intentó acosarla y, al no ser correspondido, le disparó 12 veces

  • 08 de octubre de 2025 a las 15:26
La vida de Michell Palma fue cegada tras no corresponderle amorosamente al agricultor Manuel Flores, quien le disparó luego de acosarla, después de que ella saliera a comprar en horas de la noche. ¿Qué se sabe del caso? Aquí los detalles:

 Foto Redes sociales
Manuel Erasmo Flores, un agricultor de 36 años, fue capturado el martes -7 de octubre- en la aldea Alianza, por suponerlo responsable del asesinato de Anni Michell Palma Varela, la joven de 20 años que ultimada a balazos el pasado viernes 3 de octubre en el municipio de Patuca.

 Foto Redes sociales
Según las autoridades, el hecho violento ocurrió en una cantina ubicada en el sector de Palestina, donde la víctima fue atacada con arma de fuego tras ser presuntamente acosada por Flores.

 Foto Redes sociales
De manera preliminar se conoció que la joven salió a comprar bebidas alcohólicas en horas de la noche (razón por la que se encontraba en el establecimiento), pero no regresó a su vivienda.

 Foto Redes sociales
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) confirmó que la captura fue resultado de un operativo conjunto en el que participaron varias unidades policiales, entre ellas la UDIC-15, la DNPSC y la DNFE.

 Foto Redes sociales
El informe preliminar revela que el sospechoso, originario de Danlí y residente del barrio El Centro del mismo municipio, habría mantenido un comportamiento de acoso hacia la joven momentos antes de cometer el crimen.

 Foto Redes sociales
“El sospechoso habría acosado sexualmente y posteriormente le habría quitado la vida a la joven con un arma de fuego al no ser correspondido”, determinaron.

 Foto Redes sociales
Flores, al no ser correspondido por la víctima, le disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego, causándole la muerte de manera inmediata.

 Redes sociales EH
El cuerpo de Michell fue encontrado con al menos 12 impactos de bala y, al momento del hallazgo, vestía una pijama de color blanco.

 Foto Redes sociales
El subcomisionado Jairo Ramos García, en declaraciones brindadas a medios locales, confirmó que el arresto se llevó a cabo sin incidentes y que el detenido no opuso resistencia.

 Foto Redes sociales
Durante el operativo, las autoridades decomisaron un teléfono celular, el cual será sometido a peritaje para determinar si existieron comunicaciones previas entre la víctima y el agresor.

 Foto Redes sociales
El detenido fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a las instalaciones de la DPI y posteriormente remitido al Ministerio Público, acusado formalmente por el delito de feminicidio.

 Foto Redes sociales
