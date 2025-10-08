El rostro de Manuel Flores, asesino de Michell Palma en Patuca; la acosó y la mató tras no ser correspondido

La vida de Michell Palma fue cegada tras no corresponderle amorosamente al agricultor Manuel Flores, quien le disparó luego de acosarla, después de que ella saliera a comprar en horas de la noche. ¿Qué se sabe del caso? Aquí los detalles:
Manuel Erasmo Flores, un agricultor de 36 años, fue capturado el martes -7 de octubre- en la aldea Alianza, por suponerlo responsable del asesinato de Anni Michell Palma Varela, la joven de 20 años que ultimada a balazos el pasado viernes 3 de octubre en el municipio de Patuca.
Según las autoridades, el hecho violento ocurrió en una cantina ubicada en el sector de Palestina, donde la víctima fue atacada con arma de fuego tras ser presuntamente acosada por Flores.
De manera preliminar se conoció que la joven salió a comprar bebidas alcohólicas en horas de la noche (razón por la que se encontraba en el establecimiento), pero no regresó a su vivienda.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) confirmó que la captura fue resultado de un operativo conjunto en el que participaron varias unidades policiales, entre ellas la UDIC-15, la DNPSC y la DNFE.
El informe preliminar revela que el sospechoso, originario de Danlí y residente del barrio El Centro del mismo municipio, habría mantenido un comportamiento de acoso hacia la joven momentos antes de cometer el crimen.
“El sospechoso habría acosado sexualmente y posteriormente le habría quitado la vida a la joven con un arma de fuego al no ser correspondido”, determinaron.
Flores, al no ser correspondido por la víctima, le disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego, causándole la muerte de manera inmediata.
El cuerpo de Michell fue encontrado con al menos 12 impactos de bala y, al momento del hallazgo, vestía una pijama de color blanco.
El subcomisionado Jairo Ramos García, en declaraciones brindadas a medios locales, confirmó que el arresto se llevó a cabo sin incidentes y que el detenido no opuso resistencia.
Durante el operativo, las autoridades decomisaron un teléfono celular, el cual será sometido a peritaje para determinar si existieron comunicaciones previas entre la víctima y el agresor.
El detenido fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a las instalaciones de la DPI y posteriormente remitido al Ministerio Público, acusado formalmente por el delito de feminicidio.