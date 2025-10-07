Michell Palma fue asesinada en Olancho por hombre que la acosaba; le disparó 12 veces

Anni Michell Palma Varela, una joven de 20 años que fue ultimada a balazos el pasado viernes 3 de octubre en el municipio de Patuca, departamento de Olancho, zona oriental de Honduras.
De acuerdo con el reporte oficial, el hecho violento ocurrió en un establecimiento de bebidas alcohólicas en el sector de Palestina, donde la víctima fue atacada con arma de fuego tras ser acosada por el presunto agresor.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó este martes 7 de octubre a un hombre de 36 años.
Según las investigaciones preliminares, el detenido, un agricultor originario y residente de la zona, habría acosado a Palma Varela poco antes del crimen.
“El sospechoso habría acosado sexualmente y posteriormente le habría quitado la vida a la joven con un arma de fuego al no ser correspondido”, señala el informe policial.
El agresor disparó en 12 ocasiones contra la joven, provocándole la muerte de manera inmediata, y posteriormente huyó del lugar con rumbo desconocido.
El subcomisionado Jairo Ramos García, en declaraciones a GuayapeTV, informó que la captura se llevó a cabo en la aldea Alianza, del mismo municipio de Patuca.
El operativo se llevó a cabo por la Unidad Departamental de Investigación Criminal #15 (UDIC-15), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE).
Las autoridades decomisaron un teléfono celular, el cual será analizado para fortalecer la investigación y determinar posibles comunicaciones previas entre la víctima y el agresor.
El detenido fue remitido al Ministerio Público para continuar el proceso legal correspondiente por el delito de feminicidio.
El Instituto Salatiel Rosales (I.S.R.), en Olancho, de donde la joven se graduó hace unos años, se solidarizó con su muerte.
En sus redes sociales recordaron a Anny como una joven colaboradora y que "le ponía vibra y corazón a todo lo que hacía".