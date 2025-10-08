  1. Inicio
Secuestradores pedían L30 mil por liberarlo y lo asesinaron: caso de Brady Irías en Río Hondo

Luego de que su familia no pudiera pagar el rescate que pedían los secuestradores, Brady Irías fue encontrado sin vida en la aldea Río Hondo, tras varios días desaparecido

  • 08 de octubre de 2025 a las 14:32
1 de 10

No poder pagar una fuerte cantidad de dinero por su regreso le costó la vida al joven Brady Irías, quien habría sido secuestrado hace un par de días y, tras pedir el rescate a su familia, esta no logró pagarlo y lo terminaron asesinando en la aldea Río Hondo de la capital. Aquí los detalles de este caso.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

Días atrás, Brady Arcel Colindres Irías, de 27 años, fue privado de su libertad por un grupo de hombres desconocidos.

Foto: Redes sociales
3 de 10

Versiones indican que Brady, quien era jornalero, salió de su casa el 1 de octubre y, horas después, su familia recibió una llamada desde su celular, en la que se les informó sobre su secuestro.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

Los captores exigían la cantidad de 30 mil lempiras a sus familiares a cambio de su liberación.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Sin embargo, la familia de Brady era humilde y de escasos recursos, por lo que no pudieron reunir el dinero en el tiempo solicitado, por lo que le quitaron la vida.

 Foto: Imagen de referencia
6 de 10

El cuerpo del joven fue encontrado boca abajo en la aldea Río Hondo de la capital, a la altura del kilómetro 24 de la carretera que conduce a Olancho.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

El cuerpo fue encontrado por personas que transitaban por la zona, quienes alertaron a las autoridades; solo usaba un pantalón azul claro y no portaba zapatos ni camisa.

 Foto: Imagen de referencia
8 de 10

De inmediato, la policía acordonó el área mientras equipos forenses realizaban el levantamiento correspondiente.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

El cadáver fue trasladado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Tegucigalpa para la respectiva autopsia.

 Foto: Imagen de referencia
10 de 10

Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y del Ministerio Público ya iniciaron las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del crimen.

 Foto: Imagen de referencia
