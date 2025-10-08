Dos rastras colisionan en la carretera CA-5 a la altura de Taulabé

Comayagua, Honduras.- Dos rastras colisionaron la tarde de este martes en la carretera CA-5, a la altura del municipio de Taulabé, dejando cuantiosos daños materiales.
Los vehículos involucrados bloquearon los cuatro carriles de la vía, generando un fuerte congestionamiento vehicular en la zona.
De acuerdo con el reporte preliminar, una de las rastras intentó cruzarse de carril para ingresar a una gasolinera, momento en el que fue impactada por otra rastra color azul, cuyo cabezal resultó con graves daños en la parte frontal.
El fuerte choque también afectó a un camión que transitaba por el lugar, el cual fue empujado hasta el otro extremo de la carretera.
El accidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde. Aunque el tráfico permaneció paralizado por varios minutos, las autoridades lograron restablecer la circulación de manera gradual.
Una de las rastras involucradas portaba la placa TRC 5663. Según se informó, ninguno de los conductores resultó herido y únicamente se reportaron pérdidas materiales.