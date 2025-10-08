Dos rastras colisionan en la carretera CA-5 a la altura de Taulabé

Comayagua, Honduras.- Dos rastras colisionaron la tarde de este martes en la carretera CA-5, a la altura del municipio de Taulabé, dejando cuantiosos daños materiales.

Los vehículos involucrados bloquearon los cuatro carriles de la vía, generando un fuerte congestionamiento vehicular en la zona.

De acuerdo con el reporte preliminar, una de las rastras intentó cruzarse de carril para ingresar a una gasolinera, momento en el que fue impactada por otra rastra color azul, cuyo cabezal resultó con graves daños en la parte frontal.