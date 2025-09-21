Joven muere en Taulabé; investigan si sufrió un accidente o le dispararon

Comayagua, Honduras.- Un joven identificado como Enrique Javier Domínguez, de 26 años y originario de Zacapa, Santa Bárbara, murió la noche del sábado 20 de septiembre en la carretera CA-5, a la altura del kilómetro 139, en Taulabé, Comayagua.
Inicialmente, medios locales informaron que Domínguez habría perdido el control de su motocicleta y chocado contra un paredón, sugiriendo un accidente de tránsito como posible causa del fallecimiento.
Sin embargo, horas después, el levantamiento cadavérico reveló que la víctima presentaba una entrada de bala en el pecho con salida en la espalda, lo que generó dudas sobre las circunstancias de su muerte.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el caso ni han confirmado si se trató de un accidente, un ataque o un hecho de otra naturaleza.
El cuerpo de Domínguez fue trasladado a las instalaciones de Medicina Forense en Tegucigalpa, donde se realizará la autopsia que determinará la causa oficial de su fallecimiento.
En redes sociales circulan fotografías del joven con uniforme militar, acompañadas de mensajes de despedida de familiares, compañeros y amigos, que lamentan su muerte.
El caso continúa bajo investigación, y las autoridades policiales mantienen presencia en la zona mientras recopilan indicios sobre lo ocurrido.