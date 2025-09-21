Joven muere en Taulabé; investigan si sufrió un accidente o le dispararon

Comayagua, Honduras.- Un joven identificado como Enrique Javier Domínguez, de 26 años y originario de Zacapa, Santa Bárbara, murió la noche del sábado 20 de septiembre en la carretera CA-5, a la altura del kilómetro 139, en Taulabé, Comayagua.

Inicialmente, medios locales informaron que Domínguez habría perdido el control de su motocicleta y chocado contra un paredón, sugiriendo un accidente de tránsito como posible causa del fallecimiento.

Sin embargo, horas después, el levantamiento cadavérico reveló que la víctima presentaba una entrada de bala en el pecho con salida en la espalda, lo que generó dudas sobre las circunstancias de su muerte.