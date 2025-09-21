Atentan contra exdiputado Dennis Mejía en Juticalpa, Olancho

Juticalpa, Olancho.-El exdiputado del Partido Nacional, Dennis Lisandro Mejía Zelaya, fue atacado a disparos la madrugada de este domingo en la aldea Limones, municipio de Juticalpa, Olancho.
Según la información preliminar, tras el ataque agentes policiales llegaron al lugar y auxiliaron al exparlamentario, quien fue trasladado de inmediato a un centro asistencial.
Mejía Zelaya ingresó a la sala de emergencias, donde fue sometido a una cirugía tras las heridas sufridas en el atentado. Su estado de salud no ha sido confirmado oficialmente.
Las autoridades asignaron un equipo de agentes para resguardar al exdiputado y a sus familiares, quienes permanecían en la sala de espera del hospital.
Hasta ahora no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni sobre posibles responsables, mientras el caso sigue en investigación.
Dennis Mejía ha ocupado cargos de representación política en Olancho y en marzo de 2025 fue precandidato a diputado en las elecciones primarias del Partido Nacional con el movimiento Rescate y Transformación de Roberto Martínez Lozano.
Atentados contra políticos
En los últimos meses, la violencia en el país ha alcanzado a varias figuras políticas, incluidos candidatos a alcaldes, alcaldes en funciones y diputados.
El 10 de septiembre, Óscar Bustillo Oseguera, candidato a diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), murió tras ser atacado a disparos por sicarios en el barrio Montecristo, de la ciudad de Yoro, departamento de Yoro.
Bustillo, ingeniero de profesión, había ganado su candidatura en las elecciones primarias del movimiento M28 que lidera la presidenciable Rixi Moncada.
Un mes antes, el 9 de agosto, el alcalde de Olanchito, Yoro, Juan Carlos Molina, sobrevivió a un atentado en su vivienda, cuando hombres armados dispararon contra su casa y vehículo. El edil nacionalista agradeció a Dios haber salido ileso, aunque expresó preocupación por el incremento de la violencia en medio del proceso electoral.
El 1 de agosto, el alcalde de Quimistán, Santa Bárbara, Darío Pacheco Pereira, fue atacado mientras se conducía junto a su hijo. Sujetos armados dispararon contra el vehículo en al menos seis ocasiones. Ambos resultaron ilesos. Este no era el primer atentado contra Pacheco; en 2018 había sido interceptado en una carretera y advertido de cuidar su vida.
Asimismo, el diputado suplente del Partido Nacional, Mario Reyes, fue víctima de la criminalidad el 8 de agosto, cuando fue raptado por varios minutos por hombres armados y posteriormente liberado.