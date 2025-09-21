Atentan contra exdiputado Dennis Mejía en Juticalpa, Olancho

Juticalpa, Olancho.-El exdiputado del Partido Nacional, Dennis Lisandro Mejía Zelaya, fue atacado a disparos la madrugada de este domingo en la aldea Limones, municipio de Juticalpa, Olancho. Según la información preliminar, tras el ataque agentes policiales llegaron al lugar y auxiliaron al exparlamentario, quien fue trasladado de inmediato a un centro asistencial. Mejía Zelaya ingresó a la sala de emergencias, donde fue sometido a una cirugía tras las heridas sufridas en el atentado. Su estado de salud no ha sido confirmado oficialmente.

Las autoridades asignaron un equipo de agentes para resguardar al exdiputado y a sus familiares, quienes permanecían en la sala de espera del hospital. Hasta ahora no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni sobre posibles responsables, mientras el caso sigue en investigación. Dennis Mejía ha ocupado cargos de representación política en Olancho y en marzo de 2025 fue precandidato a diputado en las elecciones primarias del Partido Nacional con el movimiento Rescate y Transformación de Roberto Martínez Lozano.

