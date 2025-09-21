  1. Inicio
Intentó cruzar una quebrada con su mototaxi y fue arrastrado por la corriente hasta otro país

Tras tres días de búsqueda, autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Guillermo Pérez, arrastrado por una quebrada en Copán Ruinas

  • 21 de septiembre de 2025 a las 09:27
1 de 12

Tras varios días desaparecido, finalmente fue ubicado el cadáver del hondureño Guillermo Pérez que fue arrastrado por una repentina crecida en una quebrada, la corriente se lo llevó hasta Guatemala.

 Foto cortesía: El Vaquero Copán Ruinas.
2 de 12

Autoridades confirmaron este sábado el hallazgo del cuerpo de Guillermo Pérez, hondureño desaparecido tras ser arrastrado por una quebrada en Copán.

 Foto: cortesía Copan Ruinas
3 de 12

La búsqueda se prolongó por al menos tres días, luego de que al salir con su mototaxi para irla a guardar no regresó a cenar.

4 de 12

Guillermo Pérez, originario de El Chilar, Copán Ruinas, fue encontrado sin vida en un sector de Chiquimula, Guatemala.

 Foto: cortesía Copan Ruinas
5 de 12

El hondureño había salido a guardar su mototaxi cuando fue sorprendido por la fuerte corriente la noche del miércoles.

 Foto: cortesía Copan Ruinas
6 de 12

Bomberos y vecinos realizaron labores de búsqueda por tres días, hasta confirmarse el hallazgo en territorio guatemalteco.

 Foto: cortesía Copan Ruinas
7 de 12

El cuerpo fue localizado en el sector conocido como Tishape, a la orilla del río Carpaja, en la aldea Camotán, en Guatemala.

 Foto: cortesía Copan Ruinas
8 de 12

Pobladores alertaron sobre el hallazgo tras observar aves de rapiña sobre el cadáver del hondureño.

 Foto: cortesía Copan Ruinas
9 de 12

Familiares relataron que Pérez salió a guardar su mototaxi y prometió volver a cenar, pero nunca regresó.

 Foto: cortesía Copan Ruinas
10 de 12

El temporal de lluvias registrado el 17 de septiembre provocó desbordamientos en varias zonas de Copán y Francisco Morazán.

 Foto: cortesía Copan Ruinas
11 de 12

El cadáver de Pérez fue trasladado hasta la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, en Chiquimula.

 Foto: cortesía Copan Ruinas
12 de 12

Pérez se convierte en una de las víctimas de las lluvias que han golpeado a varias comunidades del occidente del país.

 Foto: redes sociales
