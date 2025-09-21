Intentó cruzar una quebrada con su mototaxi y fue arrastrado por la corriente hasta otro país

Tras varios días desaparecido, finalmente fue ubicado el cadáver del hondureño Guillermo Pérez que fue arrastrado por una repentina crecida en una quebrada, la corriente se lo llevó hasta Guatemala.
Autoridades confirmaron este sábado el hallazgo del cuerpo de Guillermo Pérez, hondureño desaparecido tras ser arrastrado por una quebrada en Copán.
La búsqueda se prolongó por al menos tres días, luego de que al salir con su mototaxi para irla a guardar no regresó a cenar.
Guillermo Pérez, originario de El Chilar, Copán Ruinas, fue encontrado sin vida en un sector de Chiquimula, Guatemala.
El hondureño había salido a guardar su mototaxi cuando fue sorprendido por la fuerte corriente la noche del miércoles.
Bomberos y vecinos realizaron labores de búsqueda por tres días, hasta confirmarse el hallazgo en territorio guatemalteco.
El cuerpo fue localizado en el sector conocido como Tishape, a la orilla del río Carpaja, en la aldea Camotán, en Guatemala.
Pobladores alertaron sobre el hallazgo tras observar aves de rapiña sobre el cadáver del hondureño.
Familiares relataron que Pérez salió a guardar su mototaxi y prometió volver a cenar, pero nunca regresó.
El temporal de lluvias registrado el 17 de septiembre provocó desbordamientos en varias zonas de Copán y Francisco Morazán.
El cadáver de Pérez fue trasladado hasta la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, en Chiquimula.
Pérez se convierte en una de las víctimas de las lluvias que han golpeado a varias comunidades del occidente del país.