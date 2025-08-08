Quién es Mario Reyes, diputado del Partido Nacional que fue raptado en Santa Bárbara

¿Quién es Mario Reyes, diputado suplente que habría sido secuestrado en Santa Bárbara? En las últimas horas surgió la noticia y allegados a él confirmaron que Reyes no responde su celular. Esto es lo que se sabe y quién es el congresista.
Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, precisó que están haciendo las investigaciones pertinentes, sin llegar a confirmar hasta el momento el hecho.
Mario Reyes es suplente de Mario Pérez, diputado propietario del Partido Nacional por Santa Bárbara. De cara a las elecciones generales es candidato a diputado propietario por Santa Bárbara.
Fue justamente Mario Pérez quien informó que Reyes, su diputado suplente, se conducía con dos personas más en una caravana en el sector de Pito Solo, Santa Bárbara, cuando fueron interceptados.
Fue el mismo Pérez quien dijo que Reyes y dos personas más fueron raptados, algo que está siendo investigado por la Policía Nacional y llegando al fondo del asunto.
"El carro en el que venía Mario con dos muchachos fue interceptado; hombres armados los bajaron y se los llevaron en un vehículo blanco", dijo el congresista Mario Pérez con relación al hecho.
Diferentes congresistas se expresaron en redes tras conocer lo sucedido. El parlamentario Jack Uriarte escribió: "Así esta el país, no hay seguridad para nadie. Dios cuide y guarde a nuestro compañero y amigo Mario Reyes y a sus acompañantes. Primero Dios les respeten sus vidas".
Mario Reyes también es inversionista en el equipo Cuervos de la Liga de Ascenso de Honduras.
"Preocupado con esta situación que se está dando. Veníamos en carros distintos hacia el municipio de Las Vegas, él venía con dos muchachos que le acompañaban. Los bajaron a los tres y solo sabemos que los pasaron al otro vehículo", añadió Mario Pérez sobre lo sucedido.
"Esto sucedió hace más de una hora. Estamos llamando a los teléfonos y estos suenan apagados. Hay un testigo que vio la situación y lo amenazaron, es un hecho comprobado y no es especulación", agregó Pérez.