Capturan a padrastro en SPS, tras denuncia sobre presunto abuso contra menor

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez (FEP-NIÑEZ) Regional Norte, ordenó en las últimas horas la detención preventiva de Wilmer Geovanny Gutiérrez Sánchez, a quien se le supone responsable del delito de otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de una menor de edad.
Se trata del padrastro del menor Elvis Eliú Bautista, de 11 años, niño que desapareció tras ser arrastrado por la corriente de agua en un quinel en San Pedro Sula.
La denuncia surgió a raíz de un familiar de los menores desde Estados Unidos, a través de una entrevista con el canal HCH, donde pidió a las autoridades indagar el caso. Todo esto en medio de la tragedia que vive la familia por la pérdida del menor, cuyo cuerpo continúa desaparecido.
La denuncia ha causado gran indignación en redes sociales, lo que llevó a las autoridades a intervenir y el día sábado los menores -hermanos del niño desaparecido- fueron rescatados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal y puesto bajo el cuidado de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
La Fiscalía ordenó la investigación tras denuncias públicas, en ese sentido se ha logrado establecer que en el año 2022 el sospechoso cometió las agresiones sexuales en perjuicio de la menor.
De acuerdo al oficio de la Fiscalía, el ahora imputado habría amenazado a la menor en ese momento para que no contara sobre el abuso.
La terrible tragedia que cobró dos vidas, la del oficial Kevin Pérez y del menor Elvis Eliúd, continúa generando conmoción con este nuevo hallazgo.
A pesar de los operativos de búsqueda de las autoridades en el sector Cabañitas de San Pedro Sula, el cuerpo de Elvis Bautista no ha sido encontrado. Entretanto, este domingo se espera que el Ministerio Público presente el requerimiento fiscal por el delito antes descrito contra Wilmer Gutiérrez.