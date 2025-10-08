Corte ratifica el sobreseimiento definitivo para Tesla Alemán, la odontóloga que asesinó a su hija

  1. Inicio
El caso de la odontóloga que asesinó a su hija de una cuchillada en el cuello vuelve a ser tema de debate. Esta es la última decisión de la Corte en el caso

  • 08 de octubre de 2025 a las 16:26
El caso de Tesla Paola Alemán Castellanos, una odontóloga de 39 años que asesinó a su hija, vuelve a tomar relevancia tras una nueva ratificación de la Corte.

 Foto: Redes sociales
La pequeña Ana Paula Reyes Alemán murió luego de que su madre la acuchillara en el cuello. Tras un sobreseimiento definitivo en el caso, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación.

 Foto: Redes sociales
Los recursos de apelación presentados en el caso de la odontóloga que asesinó a su pequeña hija fueron desestimados, y se ratificó el sobreseimiento definitivo.

 Foto: Redes sociales
Dichos recursos buscaban revertir la decisión del Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, emitida el pasado 10 de junio de 2025, que ya había determinado el sobreseimiento de la acusada.¿Por qué la Corte ratificó el sobreseimiento?

 Foto: Redes sociales
El Tribunal ratificó que Alemán es inimputable por incapacidad mental, conforme al artículo 30, numeral 1, del Código Penal vigente. Este artículo establece que quienes no pueden comprender la ilicitud de sus actos debido a una alteración mental no son responsables penalmente.

 Foto: Redes sociales
En este caso, se confirmó que Tesla padece esquizofrenia y depresión aguda, condiciones que motivaron su comportamiento.

 Foto: Opsa
Tesla asesinó a su hija el domingo 2 de febrero de 2025. En ese momento, una tía de la mujer la encontró a ella y a la menor con graves heridas.En este caso, se confirmó que Tesla padece esquizofrenia y depresión aguda, condiciones que motivaron su comportamiento.

 Foto: Redes sociales
Al llegar los socorristas, confirmaron el fallecimiento de la niña y trasladaron a Tesla a un centro asistencial, donde se comprobó que había intentado quitarse la vida.

 Foto: Redes sociales
La jueza que dictó el sobreseimiento tomó en cuenta las pruebas presentadas por la defensa, que demostraban que Tesla sufre de trastornos psicóticos crónicos y depresión.

 Foto: Redes sociales
Benjamín Lavaire, su defensor privado, indicó que ahora esperarán la reposición y están analizando si presentan un recurso de amparo. La resolución fue notificada a Lavaire este miércoles 8 de octubre.

 Foto: Redes sociales
