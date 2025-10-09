Hombres armados invaden casa de la ministra de Turismo en Triunfo de la Cruz, Tela

Atlántida, Honduras.- La ministra de Turismo, Yadira Gómez, confirmó que hombres armados invadieron su casa, ubicada en la comunidad del Triunfo de la Cruz, Tela, en el departamento de Atlántida. Según las primeras versiones que trascendieron durante la noche del pasado miércoles -8 de octubre-, los responsables de haber tomado posesión de la propiedad de la funcionaria "son hombres fuertemente armados", quienes amedrentaron al cuidador y le dieron plazo hasta las 6:00 de la tarde para abandonar el lugar. La ministra confirmó este jueves la invasión de su vivienda, que existe desde hace más de tres décadas y que fue herencia de sus padres, a través del foro "Frente a Frente", señalando que lo ideal en este caso es dialogar.

"Lo que tenemos que hacer es sentarnos y dialogar", dijo durante su intervención, para buscar una salida pacífica al conflicto entre quienes ocupan las tierras y quienes las han comprado. Afirmó que existe una sentencia que, según su interpretación, el Estado de Honduras perdió, y que concede autoridad a los garífunas sobre las tierras cercanas, mientras que hay propietarios que han construido viviendas y poseen dominio pleno. Añadió que, por otro lado, hay miles de kilómetros de tierras en las que podrían reubicar a ambas partes, y subrayó la necesidad de que el Estado cumpla su deber de resolver la problemática. Señaló que el Estado "no tiene los medios" para pagar y traspasar esas tierras a los garífunas sin indemnizar a las personas que han invertido en ellas, lo que complica la solución. En sus declaraciones, la ministra pidió que se respete la propiedad privada y que se observe la ley vigente, al tiempo que reiteró la necesidad de un acuerdo que beneficie a todas las partes.



Sobre la presencia de un hombre extranjero, descrito como norteamericano, la ministra indicó que él “anda asustando a la gente”; agregó que el patronato del Triunfo de la Cruz no está de acuerdo con estas acciones. La casa permanece invadida, y Gómez sostuvo que está dispuesta a dialogar para buscar una solución sin incurrir en la violencia. "Tengo fe de que vamos a llegar a un acuerdo", concluyó.

Invasiones