Hombres armados invaden casa de la ministra de Turismo en Triunfo de la Cruz, Tela

El pasado domingo -5 de octubre- un grupo de personas, entre hombres y mujeres, irrumpió de manera violenta en el complejo residencial Trujillo Beach Eco Resort, donde varios ciudadanos canadienses poseen viviendas, realizando saqueos.El presidente de la Cámara de Turismo en La Ceiba, Julio Chi Ham, manifestó que los empleados fueron desalojados a la fuerza, mientras que dos parejas canadienses permanecieron en sus casas por miedo a perderlo todo. Chi Ham mencionó que en el complejo hay unas 100 viviendas adquiridas por un grupo de 400 turistas extranjeros. Los afectados denunciaron la situación al 911, sin embargo, cuando los agentes policiales arribaron al lugar de los hechos se retiraron al ver una bandera colocada en la entrada.