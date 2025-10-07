Hombres armados invaden casas de canadienses en Trujillo, Colón

Trujillo, Honduras.- Un grupo de hombres armados y encapuchados invadieron las casas y propiedades de inversionistas canadienses en Trujillo, Colón, situación que les causó temor e incertidumbre. El hecho ocurrió el pasado 5 de octubre en el complejo residencial Trujillo Beach Eco, ubicado en el sector de Viejos Marañones, donde desde hace años los ciudadanos originarios de Canadá se instalaron para invertir en el municipio. Aun así, están expuestos a la inseguridad.

En las últimas horas, se ha difundido un video de los encapuchados ingresando a las propiedades de los extranjeros. Julio Chi Ham, presidente de la Cámara de Comercio en Atlántida, indicó que la comunidad de canadienses en Trujillo, conformada por más de 300 ciudadanos, se encuentra muy preocupada. "Se vuelve a repetir la historia, esto ya viene consecutivo en varios proyectos canadienses. Este es un proyecto que lleva varios años de estar establecido ahí y pues encontramos personal que anda armado dentro del proyecto", comentó Chi Ham en Noticieros Hoy Mismo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Detalló que una familia logró ser auxiliada con apoyo de la corporación municipal de Trujillo, pero que una pareja no tiene a dónde ir tras la invasión. Incluso, a esta pareja le cortaron el suministro de agua. La situación es grave, pues Chi Ham declaró que están casi presos en su propia vivienda. "Ellos están viviendo con el agua de la piscina y no pueden salir. Me dijeron que tenían comida para un par de días y ellos van a permanecer ahí hasta que no los vengan a amenazar directamente", indicó. Agregó que esta pareja vendieron todas sus pertenencias para vivir en Honduras, lamentando que ahora individuos pretendan desterrarlos.

"Había planes para el desarrollo de nuevos proyectos turísticos, que ahora están en riesgo debido a la inseguridad. Sin embargo, la falta de respuesta contundente por parte de las autoridades ha generado gran incertidumbre entre los ciudadanos canadienses, quienes temen por su seguridad y la de sus inversiones", manifestó. Chi Ham instó a las autoridades a tomar acciones de inmediato para garantizar la seguridad de los extranjeros, ya que estos eventos dejan una mala impresión del país y podría alejar a la inversión extranjera. "La situación de inseguridad en la zona no solo afecta a los inversionistas extranjeros, sino también a la reputación de Honduras como destino turístico y de inversión", dijo.

Invasiones en otros municipios