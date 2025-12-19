Víctimas de Epstein avalan liberación de archivos, pero critican falta de información clave

Washington, Estados Unidos.-Algunas de las víctimas del pedófilo Jeffrey Epstein reaccionaron este viernes celebrando la publicación de miles de archivos del caso por parte del Departamento de Justicia (DOJ) pero cuestionan que hizo falta más datos e información clave.

"Hay muchísima información, pero no tanta como nos hubiera gustado ver", señaló Dani Bensky, sobreviviente de Epstein, en una entrevista con NBC News.

La sobreviviente añadió que, pese a ello, la divulgación confirma la veracidad de las denuncias de las víctimas: "Hay una parte de mí que se siente un poco validada en este momento, porque creo que muchos de nosotros hemos estado diciendo: 'No, esto es real, no somos un engaño'".

Maria Farmer, otra sobreviviente, elogió la publicación de su denuncia de pornografía infantil ante el FBI incluida en los archivos y expresó sentirse “redimida” por el reconocimiento de su caso.