L3,700 millones espera recuadar la Alcaldía con planes de pago de impuestos

Los contribuyentes del Distrito Central podrán realizar acuerdos de pago hasta el 31 de diciembre con plazos flexibles de hasta 18 meses

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 06:36
El beneficio aplica para bienes inmuebles, industria y comercio, rótulos y tasas municipales, según informó la comuna capitalina.

 Foto: Cortesía/EL HERALDO

Tegucigalpa,Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que espera recaudar 3,700 millones de lempiras mediante planes de pago sin intereses, dirigidos a contribuyentes que deseen ponerse al día con sus impuestos municipales antes del 31 de diciembre.

De acuerdo con la comuna capitalina, los contribuyentes podrán acogerse a estos planes especiales de financiamiento sin recargos, una medida que tradicionalmente se aplica durante periodos de amnistía municipal, pero que en esta ocasión fue habilitada sin necesidad de una aprobación de ese tipo.

Las autoridades locales detallaron que la decisión de no cobrar intereses en los planes de pago vigentes desde el mes de noviembre busca brindar un alivio económico tanto a las familias como a las empresas de la capital, incentivando el pago de obligaciones tributarias.

“Este es un beneficio que la alcaldía brinda para que todo contribuyente pueda ponerse al día, aprovechando los planes de pago que permiten efectuar cancelaciones en cuotas diferidas”, expresó Brenda Erazo, gerente de Recaudación y Control Financiero de la AMDC.

Recaudo de la Alcaldía en últimos tres años supera L 8,000 millones

Según explicó la funcionaria, los contribuyentes podrán acceder a planes de pago flexibles sin intereses, con plazos de hasta 18 meses, los cuales varían de acuerdo con el monto total adeudado.

Este beneficio aplica para el pago de Bienes Inmuebles, Industria, Comercio y Servicios, así como rótulos y otras tasas municipales asociadas.

Alcaldía capitalina busca readecuar con banca deuda de 7,500 millones de lempiras

Erazo hizo un llamado a los capitalinos para que aprovechen esta oportunidad y puedan cerrar el año sin deudas, contribuyendo al fortalecimiento de las finanzas municipales y al sostenimiento de los servicios públicos.

“Esperamos cerrar el año con una recaudación que ronde alrededor de los 3,700 millones de lempiras, lo que representa un crecimiento de entre un 4 y 5% en relación con el año anterior”, indicó Erazo.

Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

