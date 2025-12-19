L3,700 millones espera recuadar la Alcaldía con planes de pago de impuestos

Tegucigalpa,Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que espera recaudar 3,700 millones de lempiras mediante planes de pago sin intereses, dirigidos a contribuyentes que deseen ponerse al día con sus impuestos municipales antes del 31 de diciembre.

De acuerdo con la comuna capitalina, los contribuyentes podrán acogerse a estos planes especiales de financiamiento sin recargos, una medida que tradicionalmente se aplica durante periodos de amnistía municipal, pero que en esta ocasión fue habilitada sin necesidad de una aprobación de ese tipo.

Las autoridades locales detallaron que la decisión de no cobrar intereses en los planes de pago vigentes desde el mes de noviembre busca brindar un alivio económico tanto a las familias como a las empresas de la capital, incentivando el pago de obligaciones tributarias.

“Este es un beneficio que la alcaldía brinda para que todo contribuyente pueda ponerse al día, aprovechando los planes de pago que permiten efectuar cancelaciones en cuotas diferidas”, expresó Brenda Erazo, gerente de Recaudación y Control Financiero de la AMDC.