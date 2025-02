Alcaldía capitalina busca readecuar con banca deuda de 7,500 millones de lempiras

3

En 2022 vencieron los períodos de gracia establecidos en los préstamos, pero se logró una extensión hasta 2024.

Sin embargo, al no conseguir una nueva prórroga, la comuna tuvo que comenzar a realizar pagos a capital a las instituciones bancarias, afectando significativamente su flujo financiero mensual.

“La deuda que adquirió la administración pasada, a esta altura, ya sabíamos que se iba a volver impagable. Una deuda que no fue negociada en las no mejores condiciones posibles. No podemos quejarnos del pasado, frente a esta situación que sabíamos que iba a llegar hace más de un año nos estamos preparando con las autorizaciones respectivas que la ley, en corporación municipal, Congreso Nacional y dictamen en Sefin (Secretaría de Finanzas) que autoriza a buscar endeudamiento nuevo y reestructurar lo que tenemos ahora”, explicó Jorge Aldana, alcalde de la capital.

La AMDC trabaja actualmente con la banca privada nacional para encontrar una mejor alternativa que permita dar un respiro a sus finanzas.