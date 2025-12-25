Cardenal Rodríguez llama a acatar la ley y rechaza la soberbia en mensaje navideño

Tegucigalpa, Honduras.- El cardenal Óscar Andrés Rodríguez instó a la sociedad hondureña a respetar la ley “tal como está establecida” y a ejercer el poder con humildad y espíritu de servicio, durante un mensaje pronunciado en el marco de las celebraciones navideñas. “Según la ley, no según la interpretación que muchos caprichos quieren imponer; si ya hubo definición, entonces acojamos la ley”, expresó el cardenal, al advertir sobre los riesgos de interpretar las normas desde intereses personales.

Rodríguez subrayó que la humildad debe prevalecer sobre el orgullo y la soberbia, valores que —dijo— suelen distorsionar el ejercicio del poder. En ese sentido, recordó una reflexión recibida en una tarjeta navideña: “Todo niño quiere ser hombre, todo hombre quiere ser rey, todo rey quiere ser Dios; solo Dios quiere ser niño, el Niño Dios”. A partir de esa enseñanza, el líder de la Iglesia católica llamó a no buscar el poder por vanidad ni por deseo de dominación. “El poder, nos dijo clarísimamente el Señor Jesús, es para servir, no para servirse”, afirmó, al tiempo que cuestionó a quienes intentan mantenerse en posiciones de poder “aunque no tengan la ley” de su lado. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.