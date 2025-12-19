Dos instituciones y la UEP ejecutaron asignación presupuestaria de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- A 12 días de concluir el presente ejercicio fiscal hay varias instituciones que ejecutaron la totalidad de la asignación presupuestaria.

EL HERALDO revisó que uno de los entes es el Ministerio Público (MP) al que se le concedieron 2,679.3 millones de lempiras en el Presupuesto General de la República 2025 y que este viernes se quedó sin fondos.

El Instituto Nacional Agrario (INA) es otra de las entidades públicas que erogó toda su partida que inicialmente se le aprobaron 684 millones de lempiras, pero se le amplió 28.7 millones de lempiras para sumar L712.7 millones.

Los 365 millones de lempiras otorgados a la Unidad Especial de Protección (UEP), ente adscrito a la Policía Nacional que fue creado para salvaguardar la vida e integridad de funcionarios al igual que exfuncionarios junto a sus familias también se gastaron antes de culminar este período de 12 meses.

En 183 días de la vigencia del presupuesto 2025 la Presidencia de la República tuvo un egreso de 602 millones de lempiras, es decir la asignación brindada de enero a diciembre de este año, informó EL HERALDO.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Desde ese entonces a la representación del Poder Ejecutivo no se le dieron más fondos.