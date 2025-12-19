  1. Inicio
  2. · Economía

Dos instituciones y la UEP ejecutaron asignación presupuestaria de 2025

Estos entes públicos junto a la Presidencia de la República se quedaron sin recursos para el presente ejercicio fiscal, según la Secretaría de Finanzas

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 15:49
Dos instituciones y la UEP ejecutaron asignación presupuestaria de 2025

Para el actual ejercicio fiscal el MP no fue objeto de ampliación presupuestaria y ha venido erogando el 100% de fondos en este cuatrienio.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- A 12 días de concluir el presente ejercicio fiscal hay varias instituciones que ejecutaron la totalidad de la asignación presupuestaria.

EL HERALDO revisó que uno de los entes es el Ministerio Público (MP) al que se le concedieron 2,679.3 millones de lempiras en el Presupuesto General de la República 2025 y que este viernes se quedó sin fondos.

El Instituto Nacional Agrario (INA) es otra de las entidades públicas que erogó toda su partida que inicialmente se le aprobaron 684 millones de lempiras, pero se le amplió 28.7 millones de lempiras para sumar L712.7 millones.

Los 365 millones de lempiras otorgados a la Unidad Especial de Protección (UEP), ente adscrito a la Policía Nacional que fue creado para salvaguardar la vida e integridad de funcionarios al igual que exfuncionarios junto a sus familias también se gastaron antes de culminar este período de 12 meses.

En 183 días de la vigencia del presupuesto 2025 la Presidencia de la República tuvo un egreso de 602 millones de lempiras, es decir la asignación brindada de enero a diciembre de este año, informó EL HERALDO.

Desde ese entonces a la representación del Poder Ejecutivo no se le dieron más fondos.

Gasto del presupuesto 2025 suma 83% a 15 días de culminar ejercicio fiscal

Otros casos

A 0.1% están de ejecutar el total de su partida la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (Condepah) y la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer que asciende a L36.1 millones y L146.2 millones, respectivamente.

Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) es la entidad pública con el menor gasto a la fecha en específico de 27.2% equivalente a 453.6 millones de lempiras de los 1,666.8 millones de lempiras presupuestados.

En un 60% se encuentra estancada la inversión pública 2025 en Honduras

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias