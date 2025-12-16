Gasto del presupuesto 2025 suma 83% a 15 días de culminar ejercicio fiscal

Tegucigalpa, Honduras.- A 15 días de culminar el presente ejercicio fiscal la erogación del Presupuesto General de la República alcanzó el 83.40%, porcentaje similar al que se cerró hace tres años.

Así lo constató EL HERALDO con base a datos divulgados por la Secretaría de Finanzas (Sefin) y que equivale a 367,578.7 millones de lempiras.

En el 2022, primer año de la actual administración pública la ejecución del presupuesto sumó los 309,661.1 millones de lempiras equivalente al 83.86%.

El menor gasto presupuestario se registró durante ese período de 12 meses en comparación a los dos años restantes cuando los egresos fueron de 90.63% (L373,898.7 millones) y 89.32% (L377,687.5 millones).

De 430,907.8 millones de lempiras fue el monto por el que se aprobó el presupuesto 2025, sin embargo, ha sido objeto de una ampliación de L9,833.1 millones, por lo que hasta este martes ascendió los 440,907.8 millones de lempiras.