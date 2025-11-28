  1. Inicio
En L8,488.3 millones se ha ampliado el presupuesto de la República 2025

El instrumento para el desarrollo vigente ascendió los L439,396.1 millones y casi el 77% se ha ejecutado a la fecha

Finanzas viene actualizando a diario las modificaciones al presupuesto tanto de egresos como ingresos.

Tegucigalpa, Honduras.- De 430,907.8 millones de lempiras aprobados para el Presupuesto General de la República 2025 mediante el decreto 4-2025, este pasó a 439,396.1 millones de lempiras.

Así lo constató EL HERALDO en la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin), por lo que en L8,488.3 millones se amplió hasta este viernes el instrumento de desarrollo.

La ejecución presupuestaria alcanzó el 76.9% equivalente a 337,909.8 millones de lempiras y queda como saldo L101,486.4 millones.

Los servicios personales consistente en retribuciones salariales de funcionarios de la administración central e instituciones descentralizadas, las contribuciones a los sistemas de seguridad social tanto públicos como privados es el grupo de gasto que representa el 25.25% de este presupuesto equivalente a 110,959.5 millones de lempiras.

La asignación para el servicio de la deuda pública correspondiente al presente ejercicio fiscal ha tenido un incremento de 1,923.6 millones y sumó los L81,722.6 millones.

Siete instituciones erogaron casi toda asignación presupuestaria 2025

