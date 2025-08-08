Presidencia de la República gastó partida de L602 millones en 183 días

Tegucigalpa, Honduras.- En 183 días del presente ejercicio fiscal la Presidencia de la República (Prerep) gastó una asignación de 602 millones de lempiras.
Así lo constató EL HERALDO con base a la información disponible en la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin).
La representación del Poder Ejecutivo es la primera en haber ejecutado la totalidad de su partida aprobada en el Presupuesto General de la República 2025 vigente desde el 6 de febrero pasado a través del decreto 4-2025.
De la totalidad de la partida fueron destinados en un inicio 582.1 millones de lempiras para gastos corrientes de la Presidencia de la República, pero de enero a marzo de este año se redujo a 579.1 millones, es decir tres millones de lempiras.
Mientras que para erogaciones corrientes pasó de L19.9 a L22.9 millones, revisó este rotativo.
En el informe de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria física y financiera al primer trimestre 2025 de Finanzas se precisa que la referida representación tuvo egresos por 146.6 millones de lempiras, un 24.3%.
Presupuesto y modificaciones
Durante los tres últimos años la Presidencia de la República ha gastado todo el presupuesto, montos que han sufrido modificaciones.
Un total de 639.6 millones de lempiras se le concedieron a la Prerep en el 2022, sin embargo, se le disminuyó L34.6 millones y le quedaron 605 millones de lempiras.
De siete millones de lempiras fue el incremento de la asignación presupuestaria en el 2023 de esta representación, por lo que dispuso de L609 millones.
El mismo presupuesto de 602 millones de lempiras tuvo la Presidencia de la República el año anterior.
Menos ejecución
Por otro lado, hay una institución pública que ha ejecutado menos del 20% de su presupuesto anual.
Se trata de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) que apenas registra un gasto de 330.9 millones de lempiras (19.9%) de L1,660.8 millones.
Inicialmente a la referida entidad se le aprobaron 1,805.8 millones de lempiras, no obstante, tuvo una reducción de 145 millones de lempiras.
De la partida 449 referente a los Servicios Financieros de la Administración Central (SFAC) se han erogado 371.1 millones de lempiras equivalentes al 7.8%.
A 4,757.6 millones de lempiras cayó la mejor conocida como la partida confidencial del Poder Ejecutivo que para este período de 12 meses se le había asignado L12,171.1 millones, aminorándose 7,413.5 millones de lempiras.