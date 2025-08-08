  1. Inicio
Presidencia de la República gastó partida de L602 millones en 183 días

La representación del Poder Ejecutivo erogó la asignación del presente ejercicio fiscal. Por otro lado, Sedecoas reporta la menor ejecución de fondos

  • 08 de agosto de 2025 a las 16:28
A junio pasado la planilla de personal de Casa Presidencial contabilizó los 307 empleados. El detalle del gasto de la Presidencia de la República no se precisa en el portal de transparencia.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- En 183 días del presente ejercicio fiscal la Presidencia de la República (Prerep) gastó una asignación de 602 millones de lempiras.

Así lo constató EL HERALDO con base a la información disponible en la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin).

La representación del Poder Ejecutivo es la primera en haber ejecutado la totalidad de su partida aprobada en el Presupuesto General de la República 2025 vigente desde el 6 de febrero pasado a través del decreto 4-2025.

De la totalidad de la partida fueron destinados en un inicio 582.1 millones de lempiras para gastos corrientes de la Presidencia de la República, pero de enero a marzo de este año se redujo a 579.1 millones, es decir tres millones de lempiras.

Mientras que para erogaciones corrientes pasó de L19.9 a L22.9 millones, revisó este rotativo.

En el informe de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria física y financiera al primer trimestre 2025 de Finanzas se precisa que la referida representación tuvo egresos por 146.6 millones de lempiras, un 24.3%.

Más del 50% de la asignación anual han gastado 43 instituciones públicas

Presupuesto y modificaciones

Durante los tres últimos años la Presidencia de la República ha gastado todo el presupuesto, montos que han sufrido modificaciones.

Un total de 639.6 millones de lempiras se le concedieron a la Prerep en el 2022, sin embargo, se le disminuyó L34.6 millones y le quedaron 605 millones de lempiras.

De siete millones de lempiras fue el incremento de la asignación presupuestaria en el 2023 de esta representación, por lo que dispuso de L609 millones.

El mismo presupuesto de 602 millones de lempiras tuvo la Presidencia de la República el año anterior.

Casa Presidencial no detalla cómo ha ejecutado más L 1,700 millones en tres años

Menos ejecución

Por otro lado, hay una institución pública que ha ejecutado menos del 20% de su presupuesto anual.

Se trata de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) que apenas registra un gasto de 330.9 millones de lempiras (19.9%) de L1,660.8 millones.

Inicialmente a la referida entidad se le aprobaron 1,805.8 millones de lempiras, no obstante, tuvo una reducción de 145 millones de lempiras.

De la partida 449 referente a los Servicios Financieros de la Administración Central (SFAC) se han erogado 371.1 millones de lempiras equivalentes al 7.8%.

A 4,757.6 millones de lempiras cayó la mejor conocida como la partida confidencial del Poder Ejecutivo que para este período de 12 meses se le había asignado L12,171.1 millones, aminorándose 7,413.5 millones de lempiras.

Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

