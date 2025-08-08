Presidencia de la República gastó partida de L602 millones en 183 días

Tegucigalpa, Honduras.- En 183 días del presente ejercicio fiscal la Presidencia de la República (Prerep) gastó una asignación de 602 millones de lempiras.

Así lo constató EL HERALDO con base a la información disponible en la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin).

La representación del Poder Ejecutivo es la primera en haber ejecutado la totalidad de su partida aprobada en el Presupuesto General de la República 2025 vigente desde el 6 de febrero pasado a través del decreto 4-2025.

De la totalidad de la partida fueron destinados en un inicio 582.1 millones de lempiras para gastos corrientes de la Presidencia de la República, pero de enero a marzo de este año se redujo a 579.1 millones, es decir tres millones de lempiras.

Mientras que para erogaciones corrientes pasó de L19.9 a L22.9 millones, revisó este rotativo.

En el informe de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria física y financiera al primer trimestre 2025 de Finanzas se precisa que la referida representación tuvo egresos por 146.6 millones de lempiras, un 24.3%.