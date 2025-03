Más del 20% de presupuesto para 2025 han gastado los poderes del Estado

"Debería de haber una unidad de control y seguimiento para que el gasto corriente no supere los niveles programados de acuerdo al presupuesto que se les ha autorizado, ya que este presiona sobre el déficit fiscal y ese gasto no lo ven reflejado las comunidades en obras", consideró la analista en materia económica Liliana Castillo.

De su lado, el Consejo Cívico Fiscal (CCF) exhortó a la administración pública a tomar las medidas correctivas que permitan reorientar el presupuesto a las prioridades de país.

"No se han logrado corregir los errores que estructuralmente el sector público hondureño ha venido teniendo; no se tiene la apropiada planificación, no se hacen los planes operativos, no se tienen fechas tempranas o tardías para ir ejecutando los gastos e ir haciendo los avances”, aseguró el economista Martín Barahona.