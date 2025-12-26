Motagua: Barrida en el plantel, tres fichajes confirmados y los jugadores que interesan

Motagua ha comenzado a hacer cambios para el siguiente torneo. Inició la barrida de plantel, tres fichajes confirmados ya y los jugadores que interesan en el Nido. Esto es lo que se informa sobre el equipo capitalino.
En primera instancia, Javier López fue ratificado en el cargo y se reunió con la directiva para brindar el listado de jugadores con los que no contará y los fichajes que buscan.
A falta del anuncio oficial, el defensa uruguayo Sebastián Cardozo no seguirá en el equipo tras rescindir su contrato.
El delantero uruguayo Maicol Cabrera también se irá de Motagua luego de rescindir su contrato.
Motagua busca rescindir el contrato o enviar a préstamo al extremo Carlos Argueta.
Otro jugador al que Motagua busca rescindir su contrato o enviar a préstamo es el portero Marlon Licona.
Al listado de posibles salidas se suma el lateral izquierdo Ricky Zapata, quien podría irse a préstamo.
La lista de posibles salidas no acaba ahí y el defensa Carlos Meléndez podría irse a préstamo, siempre y cuando se recupere de su lesión.
Jonathan Núñez también apunta a irse a préstamo luego de un torneo con bajo nivel, él puede irse a préstamo.
En cuanto a los fichajes, ya está cerrado el regreso del extremo Antony García, quien estuvo en el filial del Colorado Rapids de la MLS.
Este 26 de diciembre también se cerró el fichaje del volante zurdo Alejandro Reyes, exOlimpia, quien estuvo en los últimos años en el Sporting de Costa Rica.
El tercer fichaje cerrado en Motagua es el defensa central Pablo Cacho quien llegará proveniente del Victoria de La Ceiba.
Sobre los que interesan está Carlos Pérez, extremo del Platense, quien es del gusto del español Javier López.
El delantero uruguayo Rodrigo Olivera de Potros de Olancho también interesa fuertemente en Motagua tras liberar cupos de extranjeros.
El periodista Carlos Ordóñez informó que Motagua se encuentra interesado en el defensa José García, quien salió este certamen de Olimpia.
Otro jugador que interesa en el Nido es Kevin López, quien salió de Olimpia, pero no todos los directivos están de acuerdo con su regreso y el fichaje de José García.