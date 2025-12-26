  1. Inicio
Motagua: Barrida en el plantel, tres fichajes confirmados y los jugadores que interesan

Motagua ya ha comenzado a hacer movimientos para intentar ganar el Torneo Clausura 2026

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 16:55
Motagua ha comenzado a hacer cambios para el siguiente torneo. Inició la barrida de plantel, tres fichajes confirmados ya y los jugadores que interesan en el Nido. Esto es lo que se informa sobre el equipo capitalino.

Foto: El Heraldo
En primera instancia, Javier López fue ratificado en el cargo y se reunió con la directiva para brindar el listado de jugadores con los que no contará y los fichajes que buscan.

Foto: Archivo El Heraldo
A falta del anuncio oficial, el defensa uruguayo Sebastián Cardozo no seguirá en el equipo tras rescindir su contrato.

Foto: Cortesía redes Motagua
El delantero uruguayo Maicol Cabrera también se irá de Motagua luego de rescindir su contrato.

Foto: Cortesía redes Motagua
Motagua busca rescindir el contrato o enviar a préstamo al extremo Carlos Argueta.

Foto: Cortesía redes Motagua
Otro jugador al que Motagua busca rescindir su contrato o enviar a préstamo es el portero Marlon Licona.

Foto: Archivo El Heraldo
Al listado de posibles salidas se suma el lateral izquierdo Ricky Zapata, quien podría irse a préstamo.

Foto: Cortesía redes Motagua
La lista de posibles salidas no acaba ahí y el defensa Carlos Meléndez podría irse a préstamo, siempre y cuando se recupere de su lesión.

Foto: Cortesía redes Motagua
Jonathan Núñez también apunta a irse a préstamo luego de un torneo con bajo nivel, él puede irse a préstamo.

Foto: Cortesía redes Motagua
En cuanto a los fichajes, ya está cerrado el regreso del extremo Antony García, quien estuvo en el filial del Colorado Rapids de la MLS.

 Foto: Cortesía redes
Este 26 de diciembre también se cerró el fichaje del volante zurdo Alejandro Reyes, exOlimpia, quien estuvo en los últimos años en el Sporting de Costa Rica.

Foto: Cortesía redes
El tercer fichaje cerrado en Motagua es el defensa central Pablo Cacho quien llegará proveniente del Victoria de La Ceiba.

Foto: Cortesía redes u
Sobre los que interesan está Carlos Pérez, extremo del Platense, quien es del gusto del español Javier López.

Foto: Cortesía redes Liga Nacional
El delantero uruguayo Rodrigo Olivera de Potros de Olancho también interesa fuertemente en Motagua tras liberar cupos de extranjeros.

Foto: Cortesía redes
El periodista Carlos Ordóñez informó que Motagua se encuentra interesado en el defensa José García, quien salió este certamen de Olimpia.

 Foto: Cortesía redes Olimpia
Otro jugador que interesa en el Nido es Kevin López, quien salió de Olimpia, pero no todos los directivos están de acuerdo con su regreso y el fichaje de José García.

Foto: Cortesía redes
