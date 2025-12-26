Fichajes Honduras: Bajas en Motagua, Diego cambia de club y Olimpia pierde a jugador

El mercado de fichajes del fútbol de Honduras ha comenzado a agitar, Olimpia, Motagua y Real España ha empezado a mover sus piezas
Alex Naid Guity se le terminó su vínculo de préstamo con la UPN y de igual forma sele venció su contrato con el Olimpia, por lo que ahora es agente libre.
Alex López no seguirá en el Olancho FC, ahora defenderá los colores del Sporting San José de Costa Rica, equipo en el que milita Alejandro Reyes.
Mathías Vázquez podría salir del Motagua y se iría a préstamo a un equipo de la MLS. Dos clubes están iteresados a que forme parte de sus inferiores.
Gonzalo Ritacco de 32 años de edad sería fichaje del Real España para el próximo año. Su último club fue el Deportivo Pasto de Colombia.
Jorge Álvarez no saldrá del Olimpia, el equipo que lo quiere tendrá que pagar la cifra de 13 millones de lempiras por la ficha del jugador.
José Mario Pinto acepta que ha tenido ofertas de otros clubes: “Sí han habido acercamientos, pero aún tengo un contrato con el equipo y la verdad mi mentalidad está ahora puesta aquí”
Maicol Cabrera es baja para el Motagua de cara al próximo torneo, ya que rescindió su contrato luego de una mala campaña.
Reynaldo Tilguath no sigue siendo DT del Olancho FC: "Es el último partido, ya lo he dicho, pase lo que pase, no vuelvo atrás, termina el partido, me voy con la familia y a esperar a ver qué nos trae el próximo año".
Ricky Zapata saldría del Motagua, el DT Javier López no cuenta con él y los azules lo enviarían a préstamo al Génesis PN.
Salomón Nazar seguirá siendo el técnico de los Lobos de la UPNFM pese a que ahora también será deputado.
José Alejandro Reyes deja el Sporting San José de Costa Rica para unirse al Motagua. El ex olimpista ya tendría todo arreglado con los azules, así lo conoció El Heraldo.
Sebastian Cardozo no seguirá en el Motagua, rescindió su contrato con la institución y se ha marchado.