¿Quiénes son los 30 jueces y magistrados trasladados por el Poder Judicial?

“En mi caso yo no tenía denuncia, ni causa pendiente, y la magistrada (Rebeca Ráquel) me degrada de cargo, de una coordinación me regresa a mi puesto anterior aduciendo circunstancias que no son ciertas, porque los hechos lo determinan que fue una represalia”, declaró Cardona a EL HERALDO.

La jueza reveló que “todos los traslados han sido sorpresivos para cada uno de los jueces. Llegan al despacho, como llegaron en mi caso, un día viernes a las 3:40 de la de la tarde, tomándome por sorpresa mi traslado y cancelación del acuerdo”.

Cardona lamentó que “en el acuerdo solamente dice: comuníquese. Tampoco se me establece el salario con el que regreso, porque entiendo que no se me puede degradar, porque ahí constituye más un motivo para decir que he sido víctima de un despido indirecto por parte de la máxima autoridad, que es la presidenta del poder judicial (Rebeca Ráquel)”.

Diversos sectores de la sociedad han criticado los movimientos dentro del Poder Judicial, aduciendo que no se ha respetado el principio de inamovilidad del que gozan los jueces y magistrados en nuestro país.

Nelson Castañeda, director de la Unidad de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expresó: “Es preocupante, tanto para ASJ, como para la Sociedad Civil, las situaciones que están ocurriendo, la crisis que está viviendo, donde se ha irrespetado el principio de independencia judicial y la inamovilidad de los jueces”.

Castañeda reconoció que es necesario supervisar las actuaciones y la labor de los funcionarios judiciales, y en este caso los jueces y magistrados, también apuntó que debe de ser dentro del marco del debido proceso.

“Todos estos traslados que se han hecho en los últimos meses en el Poder Judicial; ninguno de ellos responde a una investigación o a acreditar su colusión en alguno de los casos donde se haya visto favorecida alguna de las partes. Esto provoca una preocupación respecto al estado de derecho”, argumentó.