Venta de pólvora en redes sociales desafía la ordenanza municipal en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Según la Policía Municipal del Distrito Central, pese a que existe una ordenanza que prohíbe la comercialización de pólvora en Tegucigalpa y Comayagüela, las redes sociales se han convertido en el canal principal para la venta ilegal de estos productos explosivos.

Las autoridades informaron que la mayor parte de la venta clandestina de pólvora se realiza a través de Facebook y que esta práctica se extiende incluso a municipios aledaños a Tegucigalpa, mediante entregas a domicilio en motocicleta.

El portavoz de la Policía Municipal del Distrito Central, Josué Esperanza, señaló que durante este año las autoridades han enfrentado múltiples retos para frenar este fenómeno, por lo que ya se instaló una mesa de trabajo enfocada en estudios de inteligencia para contrarrestar la comercialización ilegal.

“Este año sin duda hemos tenido muchos retos . La venta desproporcionada de pólvora a través de las redes sociales nos ha llevado a conformar una mesa de trabajo para realizar un estudio de inteligencia y definir de qué manera contrarrestamos esta actividad ilegal”, expresó el funcionario.