Proyecto innovador contra el dengue en Tegucigalpa presentará resultados en enero de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Tras dos años de trabajo conjunto, el proyecto de prevención del dengue en Tegucigalpa llegó a su fase final, consolidándose como una de las iniciativas más innovadoras en el combate de las arbovirosis en la capital, al combinar ciencia, control vectorial y participación comunitaria. Aunque las actividades de campo concluyeron en septiembre de 2025, los resultados científicos definitivos aún se encuentran en proceso de análisis y validación, por lo que será hasta finales de enero de 2026 cuando se den a conocer de manera oficial los hallazgos del proyecto. “Hemos concluido las actividades del Proyecto de Prevención de Arbovirosis en Tegucigalpa. Esta iniciativa innovadora combinó ciencia y participación comunitaria para reducir la transmisión del dengue”, destacaron los responsables del programa al hacer un balance preliminar de lo ejecutado en los territorios intervenidos. El director del proyecto, Edward Boquín, explicó que ya se entregó un informe técnico preliminar, pero que el documento final con todos los resultados será presentado una vez se complete el proceso de aprobación correspondiente.

"Lo que entregamos fue el reporte relacionado con los resultados de la liberación de mosquitos con Wolbachia, y será hasta finales de enero cuando presentemos los resultados finales de todo el proyecto", afirmó Boquín en declaraciones a EL HERALDO. El entrevistado adelantó que las expectativas son positivas, aunque subrayó que la eventual ampliación de este tipo de intervenciones a otras zonas de Tegucigalpa dependerá de la voluntad institucional y de las decisiones que adopte la Secretaría de Salud (Sesal). Boquín también señaló que uno de los apartados más esperados del informe final será el análisis de costos. "Los informes presentarán un análisis sobre los costos operativos de la implementación; toda esa información estará disponible a inicios del próximo año", explicó. El proyecto fue lanzado en 2023 y se ejecutó en colaboración con la Secretaría de Salud, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el World Mosquito Program (WMP), la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central y las comunidades locales. Las intervenciones se concentraron en los barrios La Joya, El Edén y El Manchén, zonas históricamente afectadas por brotes de dengue y otras arbovirosis, donde se aplicó una estrategia integral de control vectorial.