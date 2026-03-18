Salud insta a los hondureños a vacunarse contra el Sarampión

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la alerta epidemiológica por casos de sarampión reportados en países de la región, la Secretaría de Salud (Sesal) insta a los hondureños a fortalecer las medidas de prevención a través de la vacunación, con el objetivo de proteger la salud.

La aplicación de la vacuna contra el sarampión es una medida eficaz para prevenir la enfermedad y reducir el riesgo de transmisión.

Cabe señalar, que la medida de vacunación contra el sarampión es de carácter preventivo, una recomendación que busca reducir el riesgo. "No constituye un requisito obligatorio para viajar a nivel nacional e internacional", aclaró la Secretaría de Salud.