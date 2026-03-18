Salud insta a los hondureños a vacunarse contra el Sarampión

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la alerta epidemiológica por casos de sarampión reportados en países de la región, la Secretaría de Salud (Sesal) insta a los hondureños a fortalecer las medidas de prevención a través de la vacunación, con el objetivo de proteger la salud.
La aplicación de la vacuna contra el sarampión es una medida eficaz para prevenir la enfermedad y reducir el riesgo de transmisión.
Cabe señalar, que la medida de vacunación contra el sarampión es de carácter preventivo, una recomendación que busca reducir el riesgo. "No constituye un requisito obligatorio para viajar a nivel nacional e internacional", aclaró la Secretaría de Salud.
También ampliaron que hasta el momento "no se ha instruido a ninguna aerolínea ni medio de transporte exigir carnet de vacunación para movilización de pasajeros".
Salud estará realizando jornadas de vacunación en puntos de entrada aéreos, terrestres y marítimos del país, así como en los centros de salud a nivel nacional, con el fin de facilitar el acceso a la vacuna a la población.
La vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y se encuentra disponible en todos los establecimientos de salud de todo el país, detalló Sesal.
Esta acción forma parte de la campaña de prevención impulsada por las autoridades del país para proteger a la población hondureña y evitar la reintroducción de enfermedades prevenibles por vacunación.