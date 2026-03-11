Salud pide a hondureños vacunarse contra el sarampión antes de viajar al Mundial

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Salud llamó a los hondureños que planean viajar al extranjero, especialmente a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a verificar y completar su esquema de vacunación contra el sarampión, ante los brotes que se registran actualmente en varios países. A 90 días del inicio del evento deportivo, las autoridades sanitarias informaron que Honduras mantiene vigilancia epidemiológica activa para prevenir la introducción de esta enfermedad altamente contagiosa. Según el comunicado, el país trabaja de manera preventiva mediante campañas de vacunación y medidas de control sanitario, destacando que hasta el momento no se ha registrado ningún caso de sarampión en el territorio nacional.

Las autoridades señalaron que el objetivo es mantener a Honduras libre de sarampión, reforzando las acciones de prevención y la vigilancia sanitaria en todo el país. En ese sentido, hicieron un llamado a la población a actuar con responsabilidad y colaborar con las medidas establecidas para evitar la introducción y propagación del virus. Entre las principales recomendaciones, la Secretaría de Salud pidió a la población acudir a los establecimientos de salud para revisar su esquema de vacunación y completar las dosis necesarias. Además, instó a mantener prácticas de protección personal, especialmente en lugares con alta concentración de personas o en situaciones de mayor riesgo. Respecto al esquema nacional de inmunización, las autoridades recordaron que la vacuna contra el sarampión se aplica en dos dosis a los niños: la primera a los 12 meses de edad y la segunda a los 18 meses, lo que permite protegerlos contra la enfermedad. Asimismo, los menores de cinco años que no hayan completado su esquema pueden recibir las dosis correspondientes en los centros de salud del país. La institución reiteró que la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y de alta calidad, y está disponible en todos los establecimientos de salud. También se prioriza la inmunización de grupos de riesgo, como trabajadores del sector salud, personal de aduanas, transporte, turismo y otras personas que mantienen contacto frecuente con la población.