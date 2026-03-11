Cesantearán a cerca de 1,900 empleados públicos de siete instituciones

Tegucigalpa, Honduras.- Tras revisar los expedientes laborales en siete instituciones gubernamentales, la comisión liquidadora de la Secretaría de Finanzas determinó la cesantía de 1,900 empleados públicos.

La información fue confirmada ayer por Leonel Núñez, miembro de la comisión liquidadora, quien aseguró que a los trabajadores afectados se les respetarán todos sus derechos laborales.

Núñez explicó que el proceso forma parte de la revisión administrativa que realiza el gobierno en varias entidades estatales, luego de su supresión o reestructuración. Entre las instituciones incluidas figuran la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), la Secretaría de Planificación Estratégica, la Secretaría de Transparencia, el Programa Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos y la Red Solidaria, entre otras.