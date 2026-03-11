  1. Inicio
Cesantearán a cerca de 1,900 empleados públicos de siete instituciones

La comisión liquidadora de la Secretaría de Finanzas determinó la cesantía de 1,900 empleados públicos tras revisar expedientes laborales en siete instituciones del Estado

  Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 00:00
La Comisión Técnica Liquidadora es la encargada de ejecutar el proceso de liquidación del personal de las instituciones suprimidas.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Tras revisar los expedientes laborales en siete instituciones gubernamentales, la comisión liquidadora de la Secretaría de Finanzas determinó la cesantía de 1,900 empleados públicos.

La información fue confirmada ayer por Leonel Núñez, miembro de la comisión liquidadora, quien aseguró que a los trabajadores afectados se les respetarán todos sus derechos laborales.

Núñez explicó que el proceso forma parte de la revisión administrativa que realiza el gobierno en varias entidades estatales, luego de su supresión o reestructuración. Entre las instituciones incluidas figuran la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), la Secretaría de Planificación Estratégica, la Secretaría de Transparencia, el Programa Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos y la Red Solidaria, entre otras.

Más de cien millones costará

la liquidación

Como parte del proceso, para marzo se programó la cesantía de 737 empleados que laboraban en la Secretaría de Planificación Estratégica, detalló Núñez. El funcionario añadió que, de forma paralela, la comisión también revisa los contratos de alquiler de edificios utilizados por instituciones estatales, con el fin de evaluar posibles ajustes administrativos.

Piden al gobierno “dar la cara” por desaparición de L17 millones para combatir extorsión

Protestas

La revisión y los despidos han generado inconformidad. Ayer, un grupo de empleados de la Secretaría de Planificación Estratégica realizó una protesta en la que denunciaron falta de comunicación con la comisión liquidadora y solicitaron información clara sobre su situación laboral.

Las autoridades reiteraron que el proceso continuará conforme a la revisión de expedientes y aseguraron que las cesantías se realizarán cumpliendo la normativa laboral vigente.

