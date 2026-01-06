  1. Inicio
  2. · Honduras

Planificación Estratégica afirma que los salarios están al día en todos los medios estatales

La Secretaría de Planificación Estratégica asegura que la protesta de empleados públicos no se debe a falta de pago, sino al reconocimiento de antigüedad

  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 15:34
Planificación Estratégica afirma que los salarios están al día en todos los medios estatales

Planificación Estratégica aseguró que este proceso ya está siendo atendido por la Secretaría en conjunto con la Administración Nacional del Servicio Civil.

 Foto: Mavin Salgado | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) afirmó este martes 6 de enero que los salarios del personal de los medios de comunicación del Estado se encuentran al día, en respuesta a las recientes protestas realizadas por empleados públicos.

La institución afirmó que las manifestaciones no están relacionadas con falta de pago, por el contrario, se deben a la falta de reconocimiento de antigüedad de los trabajadores.

Sin embargo, de acuerdo con la SPE, este proceso ya está siendo atendido por la Secretaría en conjunto con la Administración Nacional del Servicio Civil.

“Tenemos una lucha desde hace 3 años": empleados públicos protestan por derechos laborales

La dependencia detalló que hasta la fecha se han procesado 174 expedientes relacionados con estos reclamos laborales. Sin embargo, los manifestantes aseguran que el número de personas afectadas asciende a 210.

Según el comunicado, los protestantes se han negado a reunirse con las autoridades para verificar los casos pendientes y ubicar a las personas que, según ellos, no han sido incluidas en el proceso. Esta situación ha dificultado avanzar en la resolución del conflicto.

El gobierno de la República reiteró su disposición para resolver la problemática laboral, la cual —según la SPE— fue heredada de administraciones anteriores. Asimismo, aseguró que se han realizado esfuerzos para actualizar y regularizar las condiciones laborales del personal.

"Que nos paguen": empleados de limpieza de la AMDC protestan por salarios atrasados

La Secretaría también denunció que, como parte de las protestas, se tomaron las instalaciones de la SPE. Además, se reportó el cierre del canal del Estado como medida de presión.

Ante este escenario, la institución exhortó a los manifestantes a liberar las instalaciones y permitir el retorno a la normalidad de las labores.

“En el ánimo de mantener la política del presente gobierno en favor los trabajadores, exhorta a los participantes en las tomas a liberar las mismas y retornar a las labores del canal 8 a la normalidad”, concluyó el comunicado.

Planificación Estratégica afirma que los salarios están al día en todos los medios estatales

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias