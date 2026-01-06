Planificación Estratégica afirma que los salarios están al día en todos los medios estatales

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) afirmó este martes 6 de enero que los salarios del personal de los medios de comunicación del Estado se encuentran al día, en respuesta a las recientes protestas realizadas por empleados públicos. La institución afirmó que las manifestaciones no están relacionadas con falta de pago, por el contrario, se deben a la falta de reconocimiento de antigüedad de los trabajadores. Sin embargo, de acuerdo con la SPE, este proceso ya está siendo atendido por la Secretaría en conjunto con la Administración Nacional del Servicio Civil.

La dependencia detalló que hasta la fecha se han procesado 174 expedientes relacionados con estos reclamos laborales. Sin embargo, los manifestantes aseguran que el número de personas afectadas asciende a 210. Según el comunicado, los protestantes se han negado a reunirse con las autoridades para verificar los casos pendientes y ubicar a las personas que, según ellos, no han sido incluidas en el proceso. Esta situación ha dificultado avanzar en la resolución del conflicto. El gobierno de la República reiteró su disposición para resolver la problemática laboral, la cual —según la SPE— fue heredada de administraciones anteriores. Asimismo, aseguró que se han realizado esfuerzos para actualizar y regularizar las condiciones laborales del personal.