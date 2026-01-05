“Tenemos una lucha desde hace 3 años": empleados públicos protestan por derechos laborales

Tegucigalpa, Honduras.- Empleados de la Secretaría de Planificación Estratégica, Canal 8, Radio Nacional de Honduras, Poder Popular, protestaron este lunes en el bulevar Morazán para exigir el pago de salarios atrasados y el reconocimiento de su antigüedad laboral.

La manifestación, que incluyó quema de llantas, reúne a más de 210 empleados que desde hace tres años buscan la liquidación de derechos adquiridos que no les fueron reconocidos al ser trasladados a la Secretaría de Planificación.

El vocero de los trabajadores, Guillermo Paz Manueles, explicó en Hoy Mismo: “Nosotros tenemos una lucha desde hace 3 años porque no se nos ha reconocido nuestra antigüedad laboral. Entramos con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y, al ser trasladados a la Secretaría de Planificación, no se nos reconoció ni nuestros derechos laborales adquiridos. Se hizo un desconocimiento pleno de estos derechos y hasta la fecha no hemos tenido una respuesta concreta”.