“Tenemos una lucha desde hace 3 años": empleados públicos protestan por derechos laborales

Trabajadores de la Secretaría de Planificación Estratégica realizaron una protesta exigiendo el pago de derechos laborales pendientes y el reconocimiento de su antigüedad

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 12:30
“Tenemos una lucha desde hace 3 años: empleados públicos protestan por derechos laborales

Empleados de la Secretaría de Planificación Estratégica y medios estatales protestan en Tegucigalpa exigiendo el pago de salarios atrasados y reconocimiento de antigüedad laboral.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Empleados de la Secretaría de Planificación Estratégica, Canal 8, Radio Nacional de Honduras, Poder Popular, protestaron este lunes en el bulevar Morazán para exigir el pago de salarios atrasados y el reconocimiento de su antigüedad laboral.

La manifestación, que incluyó quema de llantas, reúne a más de 210 empleados que desde hace tres años buscan la liquidación de derechos adquiridos que no les fueron reconocidos al ser trasladados a la Secretaría de Planificación.

El vocero de los trabajadores, Guillermo Paz Manueles, explicó en Hoy Mismo: “Nosotros tenemos una lucha desde hace 3 años porque no se nos ha reconocido nuestra antigüedad laboral. Entramos con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y, al ser trasladados a la Secretaría de Planificación, no se nos reconoció ni nuestros derechos laborales adquiridos. Se hizo un desconocimiento pleno de estos derechos y hasta la fecha no hemos tenido una respuesta concreta”.

Paz Manueles agregó que la presidenta ordenó mediante un decreto del Consejo de Ministros que se respetaran los derechos de los trabajadores.

“La presidenta, a través de un decreto de Consejo de Ministros, ordenó tanto a Ricardo Salgado como a Servicio Civil y Finanzas que hicieran todas las acciones necesarias para que se nos diera inmediatamente estos derechos laborales adquiridos”.

El vocero criticó la falta de cumplimiento: “Una orden de la presidenta, pero no le hicieron caso. Los ministros solo han dado excusas, comisiones, y ya no queremos comisiones porque ya estamos cansados de tanta mentira. Vamos a seguir en la lucha, esto es indefinido”, concluyó.

