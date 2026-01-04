Clínica veterinaria municipal atendió más de 22,500 mascotas en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Para muchos dueños de perros, gatos, aves e incluso conejos, acceder a servicios veterinarios representa un gasto elevado, pese a que la atención clínica es un componente esencial para garantizar la calidad de vida de las mascotas.
Ante esta realidad, por segundo año consecutivo, las mascotas capitalinas recibieron servicios veterinarios gratuitos brindado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
De acuerdo con informes de la comuna capitalina, desde su apertura en 2024, más de 22,500 pacientes fueron atendidos en la clínica veterinaria municipal, con una marcada predominancia de especies domésticas, como perros y gatos. Esta muestra que en promedio fueron atendidos 31 animalitos.
Autoridades de la clínica animal resaltaron que, a lo largo de 2025, el servicio registró aceptación y demanda entre los capitalinos, quienes, pese a las limitaciones económicas, priorizaron la salud y el bienestar de sus mascotas.
"En su mayoría son perritos, pero se han atendido gatos, se han atendido tortugas, se han atendido conejos, pajaritos, son los que me llegan diariamente. Más o menos se calcula que son alrededor de 40 animales atendidos diariamente”, aseguró Rocío Rosales, directora de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano de la AMDC.
¿Cómo acceder a los servicios municipales?
La población pueden presentarse en las instalaciones de la veterinaria municipal, ubicadas en el barrio Guadalupe de Tegucigalpa. Es importante mencionar que en la clínica se atiende por orden de llegada dentro de los horarios de atención establecidos.
La veterinaria mantiene sus servicios a la población de lunes a viernes en horario de 9:00 de a.m a 5:00 p.m.
Sin embargo, las personas que no pueden trasladarse hasta el centro cuentan con la opción de el servicio de la “veterinaria móvil”, la cual cada jueves y viernes recorre varios puntos capitalinos para ofrecer atención a las mascotas del Distrito Central.
Servicios
Informes oficiales indican que los servicios gratuitos en la veterinaria de la municipalidad van desde las solicitadas esterilizaciones, rayos x, servicios de laboratorio consulta general y vacunación.