Clínica veterinaria municipal atendió más de 22,500 mascotas en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Para muchos dueños de perros, gatos, aves e incluso conejos, acceder a servicios veterinarios representa un gasto elevado, pese a que la atención clínica es un componente esencial para garantizar la calidad de vida de las mascotas.

Ante esta realidad, por segundo año consecutivo, las mascotas capitalinas recibieron servicios veterinarios gratuitos brindado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

De acuerdo con informes de la comuna capitalina, desde su apertura en 2024, más de 22,500 pacientes fueron atendidos en la clínica veterinaria municipal, con una marcada predominancia de especies domésticas, como perros y gatos. Esta muestra que en promedio fueron atendidos 31 animalitos.

Autoridades de la clínica animal resaltaron que, a lo largo de 2025, el servicio registró aceptación y demanda entre los capitalinos, quienes, pese a las limitaciones económicas, priorizaron la salud y el bienestar de sus mascotas.