Aprueban solicitud de antejuicio para el alcalde de Santa Rosa de Copán, Aníbal Erazo

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones declaró con lugar este martes -6 de enero- la solicitud para someter a un antejuicio al alcalde de Santa Rosa de Copán, Copán, Aníbal Erazo, a quien se le acusa de malversación de fondos.

Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, aseguró que "luego de recibir esta solicitud por parte del ente acusador del Estado, ha declarado con lugar la petición para la solicitud de antejuicio que fue solicitada por la fiscalía".

La solicitud de antejuicio no solo se realizó en contra de Erazo, sino también otros funcionarios de esa misma municipalidad como: Míriam Soriano, quien funciona como primera regidora y, Nelson Omar Chacón, segundo regidor.