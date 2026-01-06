Aprueban solicitud de antejuicio para el alcalde de Santa Rosa de Copán, Aníbal Erazo

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones declaró con lugar este martes -6 de enero- la solicitud para someter a un antejuicio al alcalde de Santa Rosa de Copán, Copán, Aníbal Erazo, a quien se le acusa de malversación de fondos.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, aseguró que "luego de recibir esta solicitud por parte del ente acusador del Estado, ha declarado con lugar la petición para la solicitud de antejuicio que fue solicitada por la fiscalía".
La solicitud de antejuicio no solo se realizó en contra de Erazo, sino también otros funcionarios de esa misma municipalidad como: Míriam Soriano, quien funciona como primera regidora y, Nelson Omar Chacón, segundo regidor.
El Ministerio Público (MP) presentó la solicitud de antejuicio el mes de agosto de 2025, es decir, desde hace más de cinco meses. No obstante, la determinación se emitió hasta este martes.
De acuerdo con la investigación de las autoridades competentes, Erazo y los dos exregidores, habrían aprobado de forma irregular la donación de un terreno a la madre del juez de Justicia Municipal, Bayron René Hernández Castañeda.
El juez municipal, por su parte, fue acusado de recibir sobornos a cambio de agilizar trámites dentro de la municipalidad.
Las autoridades no dieron información sobre la fecha en que se realizarán los antejuicios en contra de los tres funcionarios, sin embargo, es posible que se desarrollen en los próximos meses.