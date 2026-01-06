Redondo convoca a comisión permanente para analizar la legalidad de las elecciones

A través de su cuenta oficial de X, Redondo informó que la asamblea será a partir de las 10:00 de la mañana en el salón de sesiones del Hemiciclo Legislativo.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó a la comisión permanente este martes 6 de enero a una sesión para analizar la legalidad de las elecciones generales que se realizaron el pasado 30 de noviembre de 2025.

En su publicación detalló que el objetivo de la convocatoria es "conocer el análisis jurídico electoral posterior a la celebración de las elecciones generales 2025".

La convocatoria ha generado controversia en el país, especialmente entre diferentes actores políticos y analistas. Algunos consideran que la convocatoria busca desviar la atención o generar más incertidumbre en un proceso electoral todavía en plena revisión.

Por su parte, la diputada liberalista Maribel Espinoza, manifestó que la comisión permanente "no tiene facultades jurisdiccionales para declarar nulas las elecciones".

Según ella, la función del Congreso en este aspecto se limita a recibir denuncias, pero no a decidir sobre la validez o nulidad del proceso. "La única facultad que tiene la comisión permanente es recibir denuncias, eso sí puede recibirlas, no decidirlas".

Espinoza advirtió que si Redondo toma decisiones como anular o repetir las elecciones, o incluso contar votos, estaría atentando contra la forma de gobierno.

En ese caso, aseguró, "se tienen que aplicar las resoluciones adoptadas por el pleno el 19 de diciembre, e incluso hay lugar a la detención por medio de las Fuerzas Armadas, a solicitud del Congreso".

"Le prevengo a Luis Redondo, no cometa un error a instancias de Mel Zelaya, porque el que va a ir preso no es él, es usted", concluyó la abogada.