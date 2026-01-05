No hay medicinas ni citas en el IHSS, denuncian afiliados

Tegucigalpa, Honduras.- Los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) denunciaron, por enésima vez, que no hay medicinas ni citas.

La mañana del lunes, decenas de afiliados llegaron a sacar citas y reclamar los medicamentos.

Una de las derechohabientes afectadas por la mala atención en el Seguro Social denunció que buscaba una cita con el médico que le controla la prediabetes, pero le dijeron que buscara un cupo perdido porque las citas estaban dadas.

Otra paciente que iba a reclamar medicamentos manifestó que “no estaban todos, de los tres que debe tomar, solo uno encontré”.

“No sé por qué hacen esto, es un centro asistencial, los entes sanitarios deben de estar abastecidos de medicamentos, es su prioridad para atender a la población”, dijo la afectada.