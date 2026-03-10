Dan de alta a la única sobreviviente de trillizas nacidas en hospital de San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- La recién nacida Laura Raquel Peña Saldívar recibió el alta este martes -10 de marzo- en el Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula, tras 45 días bajo atención médica especializada.
La bebé es la única sobreviviente de un parto de trillizas ocurrido en ese centro asistencial de San Pedro Sula, donde dos de sus hermanas fallecieron poco después de nacer.
Durante más de un mes, sus padres, Luis Felipe Peña y Reina Saldívar, permanecieron en constante incertidumbre mientras aguardaban noticias sobre la evolución de la menor en la sala de neonatos.
El hospital se convirtió en su segundo hogar durante ese tiempo, mientras los médicos brindaban atención especializada a la recién nacida para estabilizar su estado de salud.
La familia enfrentó días de angustia ante el temor de que la historia de las dos primeras bebés se repitiera, luego de que ambas perdieran la vida pese a los esfuerzos del personal médico por salvarlas.
Sin embargo, la evolución favorable de Laura Raquel permitió que finalmente fuera dada de alta, marcando un momento de alivio para sus padres y familiares.
La pequeña ahora podrá continuar su cuidado fuera del hospital tras semanas de tratamiento y observación médica.