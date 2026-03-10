Dan de alta a la única sobreviviente de trillizas nacidas en hospital de San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- La recién nacida Laura Raquel Peña Saldívar recibió el alta este martes -10 de marzo- en el Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula, tras 45 días bajo atención médica especializada.

La bebé es la única sobreviviente de un parto de trillizas ocurrido en ese centro asistencial de San Pedro Sula, donde dos de sus hermanas fallecieron poco después de nacer.

Durante más de un mes, sus padres, Luis Felipe Peña y Reina Saldívar, permanecieron en constante incertidumbre mientras aguardaban noticias sobre la evolución de la menor en la sala de neonatos.