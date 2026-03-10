Muertes por tosferina en lo que va del 2026 ya igualan las registradas en todo el 2025

Tegucigalpa, Honduras.- En lo que va de este 2026, la tosferina ya suma ocho víctimas mortales en el país, igualando la cifra registrada durante todo el 2025, lo que refleja una preocupante incidencia de esta enfermedad en el territorio. Esta enfermedad bacteriana, muy contagiosa, que afecta al tracto respiratorio y que se caracteriza por la tos convulsiva, le arrebató la vida a ocho bebés menores de un año de edad. La situación pone en alerta a las autoridades sanitarias del país, quienes llaman a la población a prevenir esta enfermedad mediante la vacunación.

De acuerdo a datos oficiales, dos de los ocho decesos se registraron en la región del Distrito Central; dos son de Francisco Morazán; dos se confirmaron en la ciudad de San Pedro Sula y los dos restantes en la región sanitaria de Cortés. "Cuatro de ellos eran menores de dos meses; tres tenían dos meses y uno, tres meses. Son cuatro niñas y cuatro niños", lamentó Leticia Puerto, técnica en enfermedades prevenibles por vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud. La experta indicó que la incidencia de esta enfermedad es alarmante, pues aunque se ha visto un aumento de casos desde el 2025, en los primeros meses del 2026 la situación se intensificó. "El 2025 lo cerramos con 114 casos y en lo que va del 2026 ya llevamos 76 casos confirmados por esta enfermedad", informó Puerto; lo que indica que en los primeros 69 días de este año se registra el 66.7% de todos los casos reportados durante todo 2025. Aunque la enfermedad afecta a personas de cualquier edad, los menores de un año son los que más están en riesgo, debido a que no han desarrollado su sistema inmunológico. Ante eso, las autoridades llaman a la población a completar los esquemas de vacunación de los menores de un año. "La tosferina es una enfermedad que es prevenible a través de la vacunación y para eso necesitamos que entre el 95% y el 100% de los niños estén con esquemas completos de vacunación", dijo Puerto.