Turismo proyecta movilización de más de 2 millones de turistas para Semana Santa en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El titular de la Secretaría de Turismo de Honduras, Andrés Ehrler, informó que el gobierno proyecta entre dos y 2.5 millones de movilizaciones de turistas durante la próxima temporada de Semana Santa en el país. El funcionario explicó que esta expectativa se enmarca en la campaña denominada “Semana Santa, vivila aquí”, una iniciativa que busca incentivar principalmente el turismo interno y promover los destinos nacionales. Ehrler señaló que el mercado meta de la campaña es de aproximadamente 400,000 personas que se espera se movilicen hacia distintos destinos turísticos del país durante el período vacacional.

De ese total, detalló que alrededor de 250,000 visitantes potenciales se concentran en el mercado de Tegucigalpa y unos 150,000 en San Pedro Sula, ciudades desde donde se prevé una mayor salida de turistas hacia diferentes regiones. El secretario indicó que las proyecciones se basan en la capacidad actual de la industria turística hondureña para recibir visitantes, aunque aclaró que el número total de movilizaciones podría superar el mercado meta inicial. "Sabemos la capacidad que tenemos en la industria turística, sabemos la capacidad que tenemos para traer gente, no quiere decir que solo esa gente se va a movilizar, estamos esperando de 2 a 2.5 millones de movilizaciones que existan en la Semana Santa", explicó.