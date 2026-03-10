Carlos Zelaya no testificará en caso Sedesol por estar en México tratándose del cáncer

Tegucigalpa, Honduras.- Carlos Zelaya, exdiputado y secretario del Congreso Nacional (CN), no se presentará a testificar en la audiencia inicial por el caso en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El juez había aceptado que Zelaya y Luis Redondo, expresidente del CN, brindaran su testimonio sobre cómo fue aprobado el desembolso de fondos en Sedesol y por el cual están imputados 12 personas.

Entre las personas requeridas están el exministro José Carlos Cardona y la diputada -suspendida de su cargo- Isis Cuéllar, por lo que el equipo legal de los imputados había propuesto la declaración de Zelaya y Redondo para demostrar que el proceso fue legal. Sin embargo, Carlos Zelaya no se presentará ya que acreditó estar en México tratándose de un cáncer de pulmón en etapa cuatro. El hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales envió el escrito a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), firmado por el oncólogo Óscar Arrieta Rodríguez y detallando que se encuentra en Ciudad de México, México, tratándose en el Instituto Nacional de Cancerología. A su vez, se ordenó emitir edictos para que Luis Redondo sí se presente a testificar, aunque se desconoce el paradero del extitular del Poder Legislativo.

“Se remitió un informe de salud médico del señor Carlos Zelaya, al leerse el documento se desiste del testigo y en el caso del expresidente Luis Redondo ya se realizaron las gestiones para la publicación de dos edictos en medios nacionales”, informó Carlos Silva, portavoz de la CSJ. Silva añadió que “si los edictos tienen el efecto correspondiente entonces el lunes 16 se estaría desarrollando la presentación del último testigo que sería luego de la publicación el señor Luis Redondo”.

Investigación