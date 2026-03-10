Educación y alcaldías crearán estrategia para reintegrar a menores al sistema educativo

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc) informaron que trabajarán de la mano con las alcaldías para lograr aumentar la matrícula escolar y reintegrar a más de un millón de niños y niñas que están fuera del sistema. La titular de Educación, Arely Argueta, manifestó que este martes 10 de marzo y mañana se reunirán con los 298 alcaldes para crear una estrategia que garantice la reintegración de estos menores. Son cerca de 1.1 millones de niños entre 3 y 17 años que no asisten a un centro educativo; la cifra significa que el 37% de los menores en edad escolar están fuera del sistema. La exclusión de los estudiantes se agudiza en el nivel de media, donde apenas el 39% de los adolescentes de 14 a 17 años van a los colegios.

En ese sentido, el viceministro de Educación Denis Cáceres manifestó que es necesario que los alcaldes, mediante ordenanzas municipales, obliguen a los padres de familia a inscribir y enviar a sus hijos a las escuelas. Una de las municipalidades que implementó esta iniciativa desde el inicio del año escolar fue Lepaterique, en Francisco Morazán, donde sus autoridades aprobaron una ordenanza que busca garantizar el derecho a la educación de todos los niños y adolescentes del municipio. La ordenanza, emitida en sesión ordinaria, señala que cada padre y madre de familia, guardador o responsable legal, vecino del Municipio de Lepaterique, tiene la obligación de matricular a sus hijos en el centro educativo más cercano. Los que no lo hagan enfrentarán responsabilidades directas, establece el documento. Por su parte, el exministro de Educación, Marlon Escoto, señaló que la matrícula educativa podría aumentar un 15% más en el área rural si se fortalecen temas como la merienda escolar y el servicio de transporte. "Sino formamos y educamos a nuestra población que ahora es joven, después tendremos adultos con baja escolaridad y eso va a ser complicado para el desarrollo del país", advirtió.