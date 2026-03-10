Gobierno fortalecerá el área oncológica del Hospital San Felipe con una bomba de cobalto

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno fortalecerá el área de oncología del Hospital General San Felipe para atender la demanda de los pacientes que urgen de tratamiento especializado. Así lo dio a conocer el designado presidencial Carlos Flores, al ser consultado sobre lo que se puede esperar en relación a la emergencia en materia de salud, tomando en cuenta la carencia de medicamento y la mora quirúrgica que hay a nivel nacional.

"La mora quirúrgica es de casi 15 mil pacientes y ya se está formando un equipo técnico para poderse dividir las cirugías y posteriormente el abastecimiento de las unidades primarias de atención en salud", dijo el designado presidencial. “El presidente Nasry Juan Asfura Zablah ha tomado a bien de llevar de la mano él mismo este sector que es muy sensible para la población y tiene como principal eje este sistema de salud en el plan de país”, destacó Carlos Flores. En relación a los hospitales que inició el gobierno anterior, se le consultó si se van a equipar o qué va a pasar con ellos, a lo que dijo: “Son ocho hospitales que quedaron en obra gris y no se pueden terminar”.

“Se van a utilizar los que tenemos para poder sacar la mora quirúrgica, que es nuestra prioridad mientras se sigue trabajando, porque después de terminar los hospitales hay que equiparlos. Hay que ver primero con lo que contamos para hacer uso de los recursos que tenemos a la mano”, recalcó el funcionario. En relación a los hospitales de trauma y de oncología, el doctor Flores destacó que “se va a fortalecer el Hospital General San Felipe en el área de oncología, en el cual el gobierno de Japón se ha ofrecido para ayudar en la compra de una bomba de cobalto y trabajar en ese aspecto de fortalecer el principal hospital oncológico del país”. “De igual forma en los dos hospitales de trauma donde también está muy interesada la embajada de Japón y tendremos todo a bien para poder ser un buen facilitador y poder apoyar al presidente Nasry Juan Asfura Zablah en este tema”, sostuvo.