Ciudadanos podrán operarse en centros​​​ privados y gobierno se hará cargo, afirma designado

Tegucigalpa, Honduras.- Como estrategia para reducir la mora quirúrgica, el gobierno de Nasry Asfura ha adelantado que los ciudadanos podrán operarse en centros médicos privados a nivel nacional. El anuncio fue hecho por el designado presidencial Carlos Flores, precisando que todo se hará mediante alianzas público-privadas con centros médicos de paga.

Flores aseguró que el gobierno se hará cargo de los costos y todo estará enmarcado bajo un decreto de emergencia en salud que se aprobará. “Vamos a trabajar con las alianzas público-privadas para utilizar los sistemas privados del país y poder brindarle al paciente que nunca ha entrado a un hospital privado esa oportunidad, cualquier persona que tenga una cirugía el presidente quiere mandarlo a un centro hospitalario para que se resuelva rápido”, inició diciendo en Casa Presidencial. El designado Carlos Flores añadió que “seguimos con lo que es la tercerización porque vamos a abastecer las unidades primarias de atención de salud para que nadie salga con una receta en la mano y todo mundo tenga sus medicamentos. Todo esto será para reducir la mora quirúrgica”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Puntualizó que regresarán los fideicomisos, cuestionados en el pasado, pero con el objetivo de responder ante la emergencia en salud que se decretará. “La idea es trabajar solamente el primer año con las alianzas público privadas y posteriormente los quirófanos que están subutilizados. El presidente tiene que hacer un decreto de emergencia para reducir esta mora de medicamentos y volver a los fideicomisos para mejorar y darle transparencia al dinero”. Tras ser juramentado como nuevo presidente, Nasry Asfura se movilizó a Casa de Gobierno junto a sus designados y ministros para sostener reuniones.