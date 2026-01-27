Diputados llegando en bus y comiendo mango: curiosidades de la toma de posesión de Nasry Asfura

Honduras tiene nuevo presidente desde este 27 de enero de 2026, cuando se realizó la toma de posesión de Nasry Asfura, y aquí te presentamos algunas de las principales curiosidades que se registraron durante el evento.
La diputada del Partido Liberal, Alia Kafati, fue captada tras el acto comiendo mango en bolsa, sentada de manera relajada, y fue captada por el lente de El HERALDO.
Otra de las curiosidades fue la banda presidencial de Nasry Asfura, que volvió a ser de un azul profundo y que además llevaba bordadas sus iniciales y el período de su mandato, de 2026 a 2030.
A diferencia de otras tomas de posesión, se observó a diputados del Partido Liberal y del Partido Nacional llegar al hemiciclo legislativo a bordo de buses “rapiditos”.
La toma de posesión de Nasry Asfura se realizó en el Congreso Nacional, a diferencia de otras ceremonias presidenciales que se llevan a cabo en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de la capital hondureña.
El centro de Tegucigalpa amaneció con múltiples mensajes de “Honduras vamos a estar bien”, frase que Asfura repitió tanto en su discurso como durante su campaña electoral.
Por razones de austeridad, Asfura no invitó a presidentes ni jefes de Estado de otros países al acto de investidura.
En una de las tarimas instaladas por el Partido Nacional se registró un zafarrancho entre militantes nacionalistas y supuestos simpatizantes de David Chávez.
Tras ser juramentado, Asfura salió del Congreso Nacional y realizó un recorrido por la plaza La Merced, donde envió un mensaje a la militancia del Partido Nacional que abarrotó las calles del centro de Tegucigalpa: “Sin odio, sin insultos, sin venganza. Honduras, amor y paz”.
Uno de los momentos más recordados de la campaña de Nasry Asfura fue cuando popularizó la frase “activar la marcha”. En esta ocasión no fue diferente y, ante la militancia de su partido, volvió a exclamar: “¡Estamos activos!”.